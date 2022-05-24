Kuril Adaları'nın adını değiştirme önerisi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Ruscosmos) Genel Müdürü Dimitri Rogozin dün yaptığı açıklamada, Kuril Adaları'nın, Rus gemileri ve 20. yüzyılın başlarındaki Rus-Japon Savaşı'ndaki olaylara ithafen yeniden adlandırılabileceğini söyledi.

Dört adadan oluşan Kuril Adaları, Rusya ve Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana anlaşmazlık konusu.

Rusya anlaşmazlığa neden olan adaların kendisine ait olan Kuril zincirinin bir parçası olduğunu savunurken Japonya, adaları kendisine ait kuzey toprakları olarak tanımlayarak hak iddia ediyor.

İki ülke arasında bu adalar üzerindeki toprak anlaşmazlığı, Tokyo ve Moskova'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki düşmanlıkları resmen sona erdiren bir barış anlaşması imzalamalarını da engelledi.

Aynı zamanda Rusya'nın silah endüstrisini denetlemeden sorumlu eski başbakan yardımcısı olan Rogozin, adalardan birinin adını 1904'te Rus-Japon Savaşı'nı başlatan bir kruvazörün anısına Varyag olarak değiştirmeyi teklif etti.

Keskin açıklamalarıyla tanınan ve Rusya'nın geçtiğimiz Şubat ayı sonunda başlattığı Ukrayna işgalinden bu yana sosyal medyada sesini yükselten Rogozin, Habomai Adaları'nın Rus kahraman denizcilerin takımadaları olarak adlandırılması önerisinde bulundu.

Rusya’nın resmi radyo yayıncısı Sputnik'e konuşan Rogozin, "Genelde devletler toprak kazandıklarında oralara kendi adlarını verirlerdi. Bu adaların neden Rus adları yok?" ifadelerini kullandı.

Rogozin, "Bu durum, şu anda bu adaları adlandırdığımız ve Rus dilini yok eden isimlerden çok daha mantıklı olurdu" dedi.

Japonya, Moskova'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı Ukrayna'ya on binlerce asker göndermesinin ardından Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulama konusunda Batılı müttefiklerine katıldı. Ukrayna ve müttefikleri, Rusya'nın nedensiz bir savaş başlattığını söylüyor.

Rusya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine Japon yaptırımları nedeniyle Japonya ile barış anlaşması görüşmelerinden çekildi ve tartışmalı Kuril Adaları ile ilgili ortak ekonomik projeleri dondurdu.

