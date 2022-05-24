HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuril Adaları'nın adını değiştirme önerisi

Kuril Adaları'nın adını değiştirme önerisi

24.05.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Federal Uzay Ajansı Genel Müdürü Dimitri Rogozin, Japonya ile Rusya arasında İkinci Dünya Savaşı’ndan beri toprak anlaşmazlığına sebep olan Kuril Adaları’na, Rus adlar vermeyi önerdi.

Kuril Adaları'nın adını değiştirme önerisi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Ruscosmos) Genel Müdürü Dimitri Rogozin dün yaptığı açıklamada, Kuril Adaları'nın, Rus gemileri ve 20. yüzyılın başlarındaki Rus-Japon Savaşı'ndaki olaylara ithafen yeniden adlandırılabileceğini söyledi.

Dört adadan oluşan Kuril Adaları, Rusya ve Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana anlaşmazlık konusu.

Rusya anlaşmazlığa neden olan adaların kendisine ait olan Kuril zincirinin bir parçası olduğunu savunurken Japonya, adaları kendisine ait kuzey toprakları olarak tanımlayarak hak iddia ediyor.

İki ülke arasında bu adalar üzerindeki toprak anlaşmazlığı, Tokyo ve Moskova'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki düşmanlıkları resmen sona erdiren bir barış anlaşması imzalamalarını da engelledi.

Aynı zamanda Rusya'nın silah endüstrisini denetlemeden sorumlu eski başbakan yardımcısı olan Rogozin, adalardan birinin adını 1904'te Rus-Japon Savaşı'nı başlatan bir kruvazörün anısına Varyag olarak değiştirmeyi teklif etti.

Keskin açıklamalarıyla tanınan ve Rusya'nın geçtiğimiz Şubat ayı sonunda başlattığı Ukrayna işgalinden bu yana sosyal medyada sesini yükselten Rogozin, Habomai Adaları'nın Rus kahraman denizcilerin takımadaları olarak adlandırılması önerisinde bulundu.

Rusya’nın resmi radyo yayıncısı Sputnik'e konuşan Rogozin, "Genelde devletler toprak kazandıklarında oralara kendi adlarını verirlerdi. Bu adaların neden Rus adları yok?" ifadelerini kullandı.

Rogozin, "Bu durum, şu anda bu adaları adlandırdığımız ve Rus dilini yok eden isimlerden çok daha mantıklı olurdu" dedi.

Japonya, Moskova'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı Ukrayna'ya on binlerce asker göndermesinin ardından Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulama konusunda Batılı müttefiklerine katıldı. Ukrayna ve müttefikleri, Rusya'nın nedensiz bir savaş başlattığını söylüyor.

Rusya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine Japon yaptırımları nedeniyle Japonya ile barış anlaşması görüşmelerinden çekildi ve tartışmalı Kuril Adaları ile ilgili ortak ekonomik projeleri dondurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki kadından ülkeyi sarsan iddia: Bakan bize tecavüz ettiİki kadından ülkeyi sarsan iddia: Bakan bize tecavüz etti
Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!
Erdoğan 'Bunu bir kenara koyamayız' diyerek duyurdu! 'Açıklanabilir yanı yok...'Erdoğan 'Bunu bir kenara koyamayız' diyerek duyurdu! 'Açıklanabilir yanı yok...'
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş!

Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş!

Arınç'tan 'AK Parti seçimi kazanabilir mi?' sorusuna yanıt

Arınç'tan 'AK Parti seçimi kazanabilir mi?' sorusuna yanıt

Evladı ölen anneye 'Arsız sefil' demişti! Flaş gelişme

Evladı ölen anneye 'Arsız sefil' demişti! Flaş gelişme

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Ankara Adliyesi’nde akılalmaz vurgun!

Ankara Adliyesi’nde akılalmaz vurgun!

İlginizi Çekebilir

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Benzine ödediği parayı paylaşıp isyan etti! Yorumlar kızdırdı

Benzine ödediği parayı paylaşıp isyan etti! Yorumlar kızdırdı

''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.