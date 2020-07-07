Kürk ticaretinin kanlı yüzü

Görüntülerde hayvanların tutulduğu kafeslerin pislik ve dışkı ile kaplı olduğu görülürken, yalnızca birkaç santimlik hareket alanına sahip oldukları da ortaya çıktı.

Hayvan hakları kuruluşundan araştırmacılar, rastgele seçtikleri ve İngiltere’ye kürk ihraç eden on bir tane kürk çiftliğini ziyaret ederek, çiftliklerde yaşanan vahşeti kayıt altına aldı. Kuruluş, güvenlik gerekçeleriyle çiftliklerin lokasyonunu açıkça belirtmedi.

Hayvan hakları kuruluşu olan Humane Society International’dan araştırmacılar tarafından yakalanan görüntülerde kürkleri için öldürülen hayvanlar ın yaşadığı vahşet yer alıyor. Bu tür çiftliklerde elde edilen kürkler ise başka ülkelere ihraç edilerek moda endüstrisinde kullanılıyor.

UYARI: Görüntüler rahatsızlık verebilir! Asya’da bir kürk çiftliğinde yığınlar halinde tutulan binlerce ölü tilki ve rakun köpeğinin yer aldığı vahşi görüntüler ortaya çıktı. Demir çubuklarla kafaları vurulan ve derileri yüzülerek yığına atılan hayvanlardan bazıları bu vahşet sırasında canlıydı.

Çiftlikteki hayvanlarda yavaş yürüme, sallanma gibi zihinsel sorunlara işaret eden davranış bozukluklarının da bulunduğu belirtildi.

Bir yaşını dolduran tilkileri öldürmek için demir çubukların kullanıldığını belirten araştırmacılara göre, hayvanların aldığı bu darbe büyük acılara ve yaralanmalara neden olurken anında ölüm gerçekleşmiyor.

Kürkleri için derileri yüzülen kimi tilkilerin ise bu vahşet sırasında hala canlı oldukları da belirtilenler arasında.

Görüntüleri çeken araştırmacı ise “Hiçbir yerde bu kadar çok ölüm görmedim. Yaşananlar beni gerçekten şok etti ve filmi çekebilmek için kendimi zorlamam gerekti” diyerek tanık olduğu vahşeti anlattı.

Humane Society International yetkilisi “Hayvan cesetlerinden oluşan bir dağ gibiydi. On binlerce hayvan çöp gibi atılmıştı ve onların birer canlı varlık olması kimseye bir şey ifade etmiyordu” diyerek sözlerine devam etti.

Televizyon sunucusu ve vahşi yaşam aktivisti Chris Packham çekilen görüntüleri “Kürk ticaretindeki ahlaksızlık şaşkınlık verici. Bu görüntüler cehennemden bir sahne gibi. Bilerek kürk giyen herkes bu görüntüleri izlemeli” sözleriyle yorumladı.