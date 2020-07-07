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Kürk ticaretinin kanlı yüzü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

Asya’da ortaya çıkan görüntülerde tilkiler, kürkleri için sIkıştırıldıkları kafeslerden sürüklenerek çıkarıldıktan sonra kafalarına vahşice vurularak üst üste yığıldı. Bu vahşet sırasında bazıları hala hayattaydı.

Kürk ticaretinin kanlı yüzü

UYARI: Görüntüler rahatsızlık verebilir!

Asya’da bir kürk çiftliğinde yığınlar halinde tutulan binlerce ölü tilki ve rakun köpeğinin yer aldığı vahşi görüntüler ortaya çıktı. Demir çubuklarla kafaları vurulan ve derileri yüzülerek yığına atılan hayvanlardan bazıları bu vahşet sırasında canlıydı.

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Ortaya çıkan görüntüler “Cehennemden sahneler” olarak nitelendirildi.

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Hayvan hakları kuruluşu olan Humane Society International’dan araştırmacılar tarafından yakalanan görüntülerde kürkleri için öldürülen hayvanların yaşadığı vahşet yer alıyor. Bu tür çiftliklerde elde edilen kürkler ise başka ülkelere ihraç edilerek moda endüstrisinde kullanılıyor.

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Hayvan hakları kuruluşundan araştırmacılar, rastgele seçtikleri ve İngiltere’ye kürk ihraç eden on bir tane kürk çiftliğini ziyaret ederek, çiftliklerde yaşanan vahşeti kayıt altına aldı. Kuruluş, güvenlik gerekçeleriyle çiftliklerin lokasyonunu açıkça belirtmedi.

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Görüntülerde hayvanların tutulduğu kafeslerin pislik ve dışkı ile kaplı olduğu görülürken, yalnızca birkaç santimlik hareket alanına sahip oldukları da ortaya çıktı.

Çiftlikteki hayvanlarda yavaş yürüme, sallanma gibi zihinsel sorunlara işaret eden davranış bozukluklarının da bulunduğu belirtildi.

Bir yaşını dolduran tilkileri öldürmek için demir çubukların kullanıldığını belirten araştırmacılara göre, hayvanların aldığı bu darbe büyük acılara ve yaralanmalara neden olurken anında ölüm gerçekleşmiyor.

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Kürkleri için derileri yüzülen kimi tilkilerin ise bu vahşet sırasında hala canlı oldukları da belirtilenler arasında.

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Görüntüleri çeken araştırmacı ise “Hiçbir yerde bu kadar çok ölüm görmedim. Yaşananlar beni gerçekten şok etti ve filmi çekebilmek için kendimi zorlamam gerekti” diyerek tanık olduğu vahşeti anlattı.

Humane Society International yetkilisi “Hayvan cesetlerinden oluşan bir dağ gibiydi. On binlerce hayvan çöp gibi atılmıştı ve onların birer canlı varlık olması kimseye bir şey ifade etmiyordu” diyerek sözlerine devam etti.

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Televizyon sunucusu ve vahşi yaşam aktivisti Chris Packham çekilen görüntüleri “Kürk ticaretindeki ahlaksızlık şaşkınlık verici. Bu görüntüler cehennemden bir sahne gibi. Bilerek kürk giyen herkes bu görüntüleri izlemeli” sözleriyle yorumladı.

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Görüntüler hakkında yorum yapan İngiltere’nin Çevre, Gıda ve Kırsal Bölge Dışişleri Bakanı Luke Pollard “HSI tarafından yürütülen soruşturmada ortaya çıkan hayvan işkencesi görüntüleri kesinlikle hastalıklı. Bu eski moda ve gereksiz ticaretin İngiliz moda endüstrisinde kesinlikle yeri olmamalı” dedi.

Kürk çiftlikleri, İngiltere’de 2003 yılında yasaklandı. Milyonlarca pound tutarındaki kürkler Finlandiya, İtalya, Polonya, Çin, Hong Kong, Hindistan ve Tayland gibi ülkeler için hala önemli.

HSI, ayrıca İngiltere’de kürk satışının yasaklanmasına yönelik çağrıda bulundu. Kürk satışının tamamen yasaklandığı bir ülke henüz bulunmuyor. 2019’da Kaliforniya, kürk satışının yasaklandığı ilk Amerikan eyaleti olmuştu. Bu yasağı daha sonra Los Angeles, San Francisco, Berkeley ve Batı Hollywood gibi şehirler de izledi.


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