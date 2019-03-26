GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Geçen hafta yine kurla ilgili operasyon çekmeye çalıştılar. Fakat ekonomi yönetimimizin gerçekten çok dirayetli ve sağlıklı uygulama ve kararlarıyla o da ortadan kaldırıldı." dedi. Canikli, partisince Görele ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ekonomiyi kullanarak Türkiye'ye yönelik çeşitli saldırılar yapılmak istendiğini belirterek, hepsinin ortak özelliğinin zekice, akıllıca kurgulanmış projeler olduğunu ifade etti. Canikli, "Trump sabahın 08.30'unda attığı tweet ile ağustos ayında direkt devreye girdi diyoruz ya. Dolar fırladı, sonra bütün marketlerdeki malların, hizmetlerin fiyatları yükseldi, yükselttiler. Dolardaki artışın çok üzerine çıkardılar. Hele dolarla alakası olmayan ürünlere de aynı şekilde yaptılar. Bütün mallar için geçerli. Fiyatlar artacak seçim geliyor. Çarşıya pazara yansıyacak. Hem de öyle ölçüsüz şekilde artacak ki onu gören Ayşe teyzem nasıl tepki gösterir. Feryat eder. Öyle değil mi? Onda da haklı. Tepkisini kime karşı ortaya koyar, hükümete karşı." diye konuştu.

Dövizde yaşanan son gelişmelere değinen Canikli, "Geçen hafta yine kurla ilgili operasyon çekmeye çalıştılar. Fakat ekonomi yönetimimizin gerçekten çok dirayetli ve sağlıklı uygulama ve kararlarıyla o da ortadan kaldırıldı. Ebette Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu konuda hepimize, herkese yol gösteriyor. Onun yol göstericiliğinde mesele halloldu." ifadesini kullandı. Fiyat artışlarının seçim öncesi hayata geçirilen bir kurgu olduğuna işaret eden Canikli, "Çok ince akıllıca kurgulanmış, bunu kabul etmek lazım." dedi. Canikli, "Ama unuttukları bir şey var, bizim elhamdülillah Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Onu unuttular. Her zaman unutuyorlar bunu. Her zaman da kafalarını duvara tosluyorlar ondan sonra." ifadesini kullandı. Nurettin Canikli, tanzim satış yönteminin özellikle büyük şehirlerde market ve pazarlarda fiyatların düşmesine çok büyük katkı sağladığını belirterek, şu görüşlerini paylaştı: "En çok da Sayın Kılıçdaroğlu kızdı buna, tanzim satış olayına. Çünkü beklemiyorlardı. Projeden hepsinin haberi vardı. Çünkü bazıları çıkıyor diyor ki bazıları, bazı tetikçiler, dolar 10 lira olacak. Dolar 15 lira olacak, 7 lira olacak. Dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse dövizin fiyatını tahmin edemez. Bu konuda bilim adamları binlerce araştırma yapmışlar. Farklı şekilde gelecekte dövizin fiyatının ne olacağını tahmin edilmesinin mümkün olmayacağına karar vermişler. Tamamen rastgele yön izliyor. Ama biri çıkıp diyor ki 10 lira, biri 7 lira. Kamuoyunu daha da panik havasına sokma görevi verilmiş, bunlar da onu yapıyorlar."