HABER

"Kurla ilgili operasyon çekmeye çalıştılar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 22:30 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: - "Geçen hafta yine kurla ilgili operasyon çekmeye çalıştılar. Fakat ekonomi yönetimimizin gerçekten çok dirayetli ve sağlıklı uygulama ve kararlarıyla o da ortadan kaldırıldı"

GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Geçen hafta yine kurla ilgili operasyon çekmeye çalıştılar. Fakat ekonomi yönetimimizin gerçekten çok dirayetli ve sağlıklı uygulama ve kararlarıyla o da ortadan kaldırıldı." dedi.

Canikli, partisince Görele ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ekonomiyi kullanarak Türkiye'ye yönelik çeşitli saldırılar yapılmak istendiğini belirterek, hepsinin ortak özelliğinin zekice, akıllıca kurgulanmış projeler olduğunu ifade etti.

Canikli, "Trump sabahın 08.30'unda attığı tweet ile ağustos ayında direkt devreye girdi diyoruz ya. Dolar fırladı, sonra bütün marketlerdeki malların, hizmetlerin fiyatları yükseldi, yükselttiler. Dolardaki artışın çok üzerine çıkardılar. Hele dolarla alakası olmayan ürünlere de aynı şekilde yaptılar. Bütün mallar için geçerli. Fiyatlar artacak seçim geliyor. Çarşıya pazara yansıyacak. Hem de öyle ölçüsüz şekilde artacak ki onu gören Ayşe teyzem nasıl tepki gösterir. Feryat eder. Öyle değil mi? Onda da haklı. Tepkisini kime karşı ortaya koyar, hükümete karşı." diye konuştu.

Dövizde yaşanan son gelişmelere değinen Canikli, "Geçen hafta yine kurla ilgili operasyon çekmeye çalıştılar. Fakat ekonomi yönetimimizin gerçekten çok dirayetli ve sağlıklı uygulama ve kararlarıyla o da ortadan kaldırıldı. Ebette Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu konuda hepimize, herkese yol gösteriyor. Onun yol göstericiliğinde mesele halloldu." ifadesini kullandı.

Fiyat artışlarının seçim öncesi hayata geçirilen bir kurgu olduğuna işaret eden Canikli, "Çok ince akıllıca kurgulanmış, bunu kabul etmek lazım." dedi.

Canikli, "Ama unuttukları bir şey var, bizim elhamdülillah Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Onu unuttular. Her zaman unutuyorlar bunu. Her zaman da kafalarını duvara tosluyorlar ondan sonra." ifadesini kullandı.

Nurettin Canikli, tanzim satış yönteminin özellikle büyük şehirlerde market ve pazarlarda fiyatların düşmesine çok büyük katkı sağladığını belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

"En çok da Sayın Kılıçdaroğlu kızdı buna, tanzim satış olayına. Çünkü beklemiyorlardı. Projeden hepsinin haberi vardı. Çünkü bazıları çıkıyor diyor ki bazıları, bazı tetikçiler, dolar 10 lira olacak. Dolar 15 lira olacak, 7 lira olacak. Dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse dövizin fiyatını tahmin edemez. Bu konuda bilim adamları binlerce araştırma yapmışlar. Farklı şekilde gelecekte dövizin fiyatının ne olacağını tahmin edilmesinin mümkün olmayacağına karar vermişler. Tamamen rastgele yön izliyor. Ama biri çıkıp diyor ki 10 lira, biri 7 lira. Kamuoyunu daha da panik havasına sokma görevi verilmiş, bunlar da onu yapıyorlar."

"Sayın Kılıçdaroğlu bu işe çok bozulmuş, neden bozuluyorsun ki?" diyen Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatta dediler ki bu tanzim satışlarda daha pahalıya alıyorlar, ucuza satıyorlar. Diyelim ki öyle olsun, bunun neresi yanlış? Tanzim satışlarda kime satış yapılıyor? Gelir seviyesi biraz aşağıda olan, gariban vatandaşa yapılıyor. Ne var bunda? Zengine vermiyor ki fakire veriyor. Sosyal demokrat olduğunu söyleyen, fakirin yanında olduğunu söyleyen bir partinin genel başkanı bu politikaya karşı çıkıyor. Allah söyletiyor. Şaşırmış, ne dediğini bilmiyorlar, beklemiyorlardı. Onlar 31 Mart'ta tüm bu vatandaşların fiyat artışlarından doğan tepkisinin orada sandığa yansıyacağını bekliyorlardı. Bunlar da arkalarında ellerini ovuşturuyorlardı. Çok ovuşturmaya devam edersin Sayın Kılıçdaroğlu bu gidişle."

Nurettin Canikli daha sonra Yağlıdere ilçesini ziyaret ederek, bir düğün salonunda vatandaşlarla bir araya geldi.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Erdoğan: Bu davaya ihanet edenler, artık bu davanın saflarında yer alamazlarErdoğan: Bu davaya ihanet edenler, artık bu davanın saflarında yer alamazlar
Anahtar Kelimeler:
döviz fiyat giresun Görele kür Nurettin Canikli

En Çok Okunan Haberler

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonlular Buluşması'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.