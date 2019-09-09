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Kurs hocası evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

Erzincan’da gece hastaneye gidip muayene olan kurs hocası, evinde ölü bulundu.Olay, Mimar Sinan Mahallesi 1224.

Erzincan’da gece hastaneye gidip muayene olan kurs hocası, evinde ölü bulundu.
Olay, Mimar Sinan Mahallesi 1224. Sokak’taki bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan Ayşe Cebecioğlu’ndan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve giden polisler, çalınan kapının açılmaması üzerine olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Gelen itfaiye ekiplerince balkondan girilen dairede yapılan incelemede, Cebecioğlu hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı eve giren polisler, Cebecioğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölümü şüpheli bulunan Cebecioğlu’nun cesedi, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Apartman sakinleri Cebecioğlu’nun astım gibi bir rahatsızlığının bulunduğunu, dün gece de hastaneye gidip muayene olduğunu, eve döndükten sonra kendisinden haber alamadıklarını söylediler.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kurs hocası evinde ölü bulundu

Kurs hocası evinde ölü bulundu

Kurs hocası evinde ölü bulundu

Kurs hocası evinde ölü bulundu

Kurs hocası evinde ölü bulundu

Kurs hocası evinde ölü bulundu

Kurs hocası evinde ölü bulundu

Kurs hocası evinde ölü bulundu

Kurs hocası evinde ölü bulundu

Kurs hocası evinde ölü bulundu

Kurs hocası evinde ölü bulundu

Kurs hocası evinde ölü bulundu

Kurs hocası evinde ölü bulundu
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