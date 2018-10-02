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Kürşat Alnıaçık: Dizi izleyicileri kolaya alıştırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 10:59 | Son Güncelleme

OYUNCU Kürşat Alnıaçık, birçok televizyon dizisinin senaryosunun yetersiz olduğunu, Türk seyircisinin kolaya alıştırıldığını, ne verilirse onu izlediğini söyledi.

Kürşat Alnıaçık: Dizi izleyicileri kolaya alıştırıldı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- OYUNCU Kürşat Alnıaçık, birçok televizyon dizisinin senaryosunun yetersiz olduğunu, Türk seyircisinin kolaya alıştırıldığını, ne verilirse onu izlediğini söyledi.
Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali için Antalya'ya gelen oyuncu çift, Kürşat ve Gerçek Alnıaçık, Türk sinemasının geldiği noktayı anlattı. Türk sinemasının 25- 30 yıldır kendini uluslararası camiada kanıtladığını ve başarılı örnekler çıkardığını anlatan Kürşat Alnıaçık, dizi filmler için aynı şeyi söyleyemeyeceğini söyledi.
Dizi filmlerde kendisini üzen tarafın seyircinin kolaya alıştırılması olduğunu kaydeden Alnıaçık, şöyle konuştu:
"Dizi film senaryolarında, senaryo matematiği olmalı. Bizde bu eksik. Birçok güzel senaryo ortaya çıkıyor. Fakat yetersiz. Halk, izleyici o kadar kolaya alıştırıldı ki; insanlar artık ne verirseniz izliyor, seçicilik bitti. Halbuki bunun olmaması gerekiyor. Yapımcıların buna dikkat etmesi gerekiyor, aynı şekilde kanal patronlarının da buna dikkat etmesi gerekiyor. Biz seyirciyi kolaya alıştırmamalıyız. Seyircimizi düşündürmeliyiz, doğrusunu göstermeliyiz. Seyirci bizi seçsin, izleyeceği diziyi seçsin."
Dizilerde dönem dönem hikaye furyaları olduğunu sözlerine ekleyen Alnıaçık, "Her renkten dizi olması gerektiğine inanıyorum. Dizilerin verdiği gerek tarihi, gerekse farklı mesajların güzel örneklerini vermemiz önemli. Biz, teknoloji olarak dünyayı çok yakından takip ediyoruz. Çok iyi yönetmenlerimiz, oyuncularımız var. Bizim tek eksiğimiz senaryo. Tarihi birebir anlatmak lazım, arkasında durmamız gerekiyor. Süreleri 180, 200 dakikaya çıkan diziler var. Adeta sinema filmi gibi. Bu sürelerde çekilen diziler için senaristin her hafta 160 sayfa senaryo yazması gerekiyor. Kolay bir iş değil. Senaryo satranç gibi olmalı. Seyirci hikayeyi beş hamlede görmemeli" diye konuştu.

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Kürşat Alnıaçık: Dizi izleyicileri kolaya alıştırıldıKürşat Alnıaçık: Dizi izleyicileri kolaya alıştırıldıKürşat Alnıaçık: Dizi izleyicileri kolaya alıştırıldıKürşat Alnıaçık: Dizi izleyicileri kolaya alıştırıldı

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