'Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız'

Eski AK Parti Genel Merkez personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun sosyal medyada yayınlanan uyuşturucu görüntüleri gündem yarattı.

İlk gözaltısının ardından yaptığı 'pudra şekeri' savunması ve ortaya dökülen lüks hayat görüntüleri ile tartışmaların odağındaki isim, arkadaşlarının itirafıyla yeniden gözaltına alındı. Ayvatoğlu daha sonra 'ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı.

AK PARTİ'DEN AYVATOĞLU AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ayvatoğlu'nun genel merkezde çalıştığını, yakın ekibinin içinde çalışan biri olmadığını belirterek, "İfadelere bakılırsa kendi içlerindeki mesele, arkadaşları ile ilgili konu. Orada bir takım şantajlar elimizde görüntüler var gibi bir takım şeyler söylenmiş" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvatoğlu'nun, "Dönem dönem kokain kullandığı, arkadaşlarına satın alıp temin ettiği yönünde bulgulara eriştiklerini" söyledi.

"EN ÇOK ERDOĞAN RAHATSIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasette her zaman 'Yeni Ömer'lerden söz ettiğinin altını çizen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ayvatoğlu'nun parti içinden kimsenin arkasında durmayacağını belirtti.

Selvi, sigara içilmesinden bile rahatsız olan Erdoğan'ın bu konudan dolayı çok üzgün olduğunu iddia ederek "En çok Erdoğan’ı rahatsız ettiğinden şüphem yoktur." ifadelerine yer verdi.

