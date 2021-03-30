Kürşat Ayvatoğlu şantaj için kendisini videoya çektirmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılardan biri savcılıkça serbest bırakıldı.
Savcı, ifade sonrasında Ayvatoğlu, Ayhan O. ve Onur S'yi, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama", Mehmet Yağız M'yi "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme", Ufuk K'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme", Melih D'yi ise "şantaj" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adli kontrol kapsamında tüm zanlılara yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Hakimlik ayrıca Ayvatoğlu ve Ayhan O'nun "konutu terk etmemesine", diğer şüphelilerin ise haftada 2 gün kolluğa imza vermesine hükmetti.
Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sulh ceza hakimliğinin, şüphelileri serbest bırakmasına itirazda bulunulduğu bildirildi.
Öte yandan Ayvatoğlu'nun gözaltına alınan arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı. Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre Ufuk K., Ayvatoğlu'nun görüntüleri başkasına şantaj yapmak için çektirdiğini söyledi. Görüntülerde şantaj yapılmak istenen kişinin çıkmaması üzerine Ayvatoğlu'nun videoyu sildirdiğini belirten Ufuk K. videoyu geri yükleyip Yağız M.'ye gönderdiğini ifade etti.
Yağız M. ise arasında husumet bulunan Ayvatoğlu'nu videoyu paylaşarak rezil etmek istediğini aktardı. Ufuk K., Ayvatoğlu ile Yağız M. arasındaki husumeti bilmediğini, bilseydi videoyu atmayacağını belirtti.