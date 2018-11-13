HABER

Kürşat Bumin hayatını kaybetti! Kürşat Bumin kimdir? (Biyografisi, eserleri)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

Gazeteci Kürşat Bumin, kanser tedavisi görmekte olduğu hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti. Peki Kürşat Bumin kimdir?

Kürşat Bumin hayatını kaybetti! Kürşat Bumin kimdir? (Biyografisi, eserleri)

Bir süredir kanser tedavisi gören yazar, gazeteci ve akademisyen Kürşat Bumin hayatını kaybetti. Ailesi,71 yaşındaki Bumin’in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

KÜRŞAT BUMİN KİMDİR?

Kürşat Bumin, 1947 yılında Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğmuştur.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü mezunudur. 1972- 1980 yılları arasında Paris’te siyaset felsefesine ilişkin çalışmalar yaptı ve çeşitli dergilerde makaleleri yayınlandı. 10 yıl Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliği görevinde bulundu.

Medya eleştirilerini içeren “MedyaKronik” isimli kitabını öğretim görevlisi olarak bulunduğu Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde verdiği derslerin hazırlıkları ve notlarıyla meydana gelmiştir.

“MedyaKronik” isimli internet sitesinin kurucularındandır. Ayrıca Ali Sirmen ile birlikte SkyTürk kanalında bir televizyon programı sunmuştur.

Tülin Bumin ile evlidir.

Kürşat Bumin, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlarlistesine Karadeniz Bölgesi Temsilcisi olarak girmiştir.

KÜRŞAT BUMİN KİTAPLARI

1981 – Sivil Toplum ve Devlet
1983 – Batı’da Devlet ve Çocuk
1986 – Demokrasi Arayışında Kent
1997 – Okulumuz, Resmi İdeolijimiz ve Politikaya Övgü
1998 – MedyaKronik
2002 – Hukuksuzluğun Günlüğü
2002 – Otoriter Demagoji Farklı Ol, Benim Gibi Ol

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdıRusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
GÜNCELLEME 3 - Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'a silahlı saldırıGÜNCELLEME 3 - Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'a silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kürşat bumin kimdir kürşat bumin hayatı kürşat bumin hayatını kaybetti Kürşat Bumin öldü mü Kürşat Bumin

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Bahar Öztan defilede mankenlik yaptı!

Bahar Öztan defilede mankenlik yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası!

Genç kadın dehşet anlarını anlattı! Yalıdaki düğünde başladı evde devam etti...

Genç kadın dehşet anlarını anlattı! Yalıdaki düğünde başladı evde devam etti...

Son öpücük! Şehit kızı babasına böyle veda etti

Son öpücük! Şehit kızı babasına böyle veda etti

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

HSK'dan son dakika karar! 143 hakim ve savcının yeri değiştirildi

HSK'dan son dakika karar! 143 hakim ve savcının yeri değiştirildi

Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler” dediği istimbot teslim edildi

Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler” dediği istimbot teslim edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.