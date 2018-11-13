Kürşat Bumin hayatını kaybetti! Kürşat Bumin kimdir? (Biyografisi, eserleri)

Bir süredir kanser tedavisi gören yazar, gazeteci ve akademisyen Kürşat Bumin hayatını kaybetti. Ailesi,71 yaşındaki Bumin’in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

KÜRŞAT BUMİN KİMDİR?

Kürşat Bumin, 1947 yılında Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğmuştur.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü mezunudur. 1972- 1980 yılları arasında Paris’te siyaset felsefesine ilişkin çalışmalar yaptı ve çeşitli dergilerde makaleleri yayınlandı. 10 yıl Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliği görevinde bulundu.

Medya eleştirilerini içeren “MedyaKronik” isimli kitabını öğretim görevlisi olarak bulunduğu Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde verdiği derslerin hazırlıkları ve notlarıyla meydana gelmiştir.

“MedyaKronik” isimli internet sitesinin kurucularındandır. Ayrıca Ali Sirmen ile birlikte SkyTürk kanalında bir televizyon programı sunmuştur.

Tülin Bumin ile evlidir.

Kürşat Bumin, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlarlistesine Karadeniz Bölgesi Temsilcisi olarak girmiştir.

KÜRŞAT BUMİN KİTAPLARI

1981 – Sivil Toplum ve Devlet

1983 – Batı’da Devlet ve Çocuk

1986 – Demokrasi Arayışında Kent

1997 – Okulumuz, Resmi İdeolijimiz ve Politikaya Övgü

1998 – MedyaKronik

2002 – Hukuksuzluğun Günlüğü

2002 – Otoriter Demagoji Farklı Ol, Benim Gibi Ol

