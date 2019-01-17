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Kürşat Yılmaz davasında flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 11:24 | Son Güncelleme

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 66 yıl hapis cezasına çarptırılan Kürşat Yılmaz’ın Yargıtay'dan dönen davasında, savcı mütalaasını açıkladı. Yılmaz için, 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, davanın sanıklarından olan İbrahim Tatlıses ve Alişan hakkında ise, “Örgüte dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan davanın düşme kararı verilmesi talep edildi.

Kürşat Yılmaz davasında flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi

İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14’üncü celsesi görülen duruşmaya, hükümlü sanık Kürşat Yılmaz getirildi. Bazı sanıklar da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanık Kürşat Yılmaz’ın avukatı Hava Köse müvekkilinin FETÖ kumpasına maruz kaldığını savunarak, “Müvekkilim 2007 yılında FETÖ’nün gerçeklerini ortaya koymuştur. O dönemki adıyla cemaatin devlet aleyhine çalıştığını apaçık ifade etmiştir. FETÖ’nün hedefine girdiği aşikardır” deri.

YILMAZ: FETÖ'NÜN İLK MAĞDURUYUM

Söz alan sanık Kürşat Yılmaz ise “Fetullahçı Terör Örgütü’nün ilk mağdurlarındanım. Avukatım Osman Beniz, 17-25 Aralık kumpaslarından sonra Adalet Bakanlığı’nda bulunduğu esnada yanında diğer görevliler benim FETÖ’nün ilk mağduru olduğumu belirtmişlerdir. Ben gerçekten suçsuzum. 15 yıldır içerdeyim” dedi.

SAVCI, YILMAZ İÇİN 30 YILA KADAR İSTEDİ

Daha sonra duruşma savcısı Mustafa Börekci, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Kürşat Yılmaz’ın “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli yağmaya teşebbüs” suçlarından 17 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşma savcısı ayrıca 10 sanığın da “Nitelikli yağma”, “Yağmaya teşebbüs”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi suçlardan bir buçuk yıldan 41 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

TATLISES VE ALİŞAN İÇİN ‘DAVANIN DÜŞMESİ' TALEBİ

Savcı, aralarında İbrahim Tatlıses, Alişan Serkan Tektaş’ın da bulunduğu 8 sanığın ise “Suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 12 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıklar ve avukatlarının verilen mütalaaya karşı görüşlerini hazırlamaları için duruşma ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kürşat Yılmaz, işadamı Korkmaz Yiğit, şarkıcılar İbrahim Tatlıses ve Alişan ile manken Tuğba Özay gibi ünlü isimlerin yargılandığı çete davası 19 Ocak 2010 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürşat Yılmaz’ı “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “Nitelikli yağma”, “Tehdit”, “Kasten adam yaralama” , “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İş adamı Korkmaz Yiğit, “Yağmaya teşebbüs ve örgüte yardım etmek” suçlarından, manken Tuğba Özay ise “Örgüte üye olmak ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak” suçlarından beraat etmişti. Şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Alişan ise “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezaları ertelenmişti. Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 2011 yılında yerel mahkemenin verdiği kararı kısmen onamış, kısmen de bozmuştu. Bozulan sanıklar yönünden dava yeniden görülmeye başlanmıştı.

Kaynak: Sözcü

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