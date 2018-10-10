KÜRŞAT YILMAZ'IN YARGITAY'DA BOZULAN DAVASI

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) SUÇ örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 66 yıl hapis cezasına çarptırılan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz’ın Yargıtay'da bozulan davasına devam edildi. Yargılamanın yenilenmesini talep eden hükümlü sanık Kürşat Yılmaz, "Yaklaşık 15 yıldır tutuklu yatıyorum. Beni yargılayan hakimler de cezaevinde yatıyor. Ben de cezaevinde yatıyorum. Adaletsizlik yapılıyor" dedi.

İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, hükümlü sanık Kürşat Yılmaz ile başka suçtan tutuklu Hasan Yavuz, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Kürşat Yılmaz'ın avukatlarından Mustafa Öztimur, yargılamanın yenilenmesi için dilekçe sunduklarını belirterek "Yargılamanın ilk başkanlarından Zafer Başkurt'un tanık olarak dinlenilmesi talebini yineliyorum. Dava 15 yıl aşkın süredir devam etmektedir. Yargılamanın yenilenmesi talebimizin kabul edilmesini talep ediyoruz" dedi. Kürşat Yılmaz'ın avukatlarından Yaşar Ağsu da eski mahkeme başkanlarından Zafer Başkurt'un tanık olarak dinlenmesi talebini tekrar ederek "Örgüt üyeliğinden ve tehditten hüküm çıkacakken mahkemenin iki üyesi o dönemin kurulu ve yapısı tarafından bilinçli olarak değiştirilerek daha önceki aşamalarda savunduğumuz gibi suç tarihleri ileri çekilerek tüm suçlardan bizim müvekkilimizin ve diğer sanıkların mahkumiyeti yönünde kararlar oluşturulmuştur. Zafer Başkurt'u özellikle kendisine yapılan yönlendirmeler ve baskılarla son karar duruşmasına girmemesi yönünde yapılan telkinlerin mahkeme huzurunda da dile getirmesi için dinlenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.