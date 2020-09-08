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Kürşat Zabun kimdir, nereli? Kürşat Zabun tutuklandı mı? Yarı çıplak haldeyken bir kadını taciz etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 15:29 | Son Güncelleme

Muğla Milas'ta yaşanan bir olayda, bir markete giren Kürşat Zabun isimli bir erkek, market çalışanını sözlü taciz ettikten sonra şiddet uyguladı. İşletmeci kadına saldıran Kürşat Zabun kimdir, aslen nerelidir araştırılıyor. Sosyal medyada ##KürşatZabuntutuklansın hashtagi ile çalışma başlatıldı. Peki Kürşat Zabun tutuklandı mı?

Elif Gültekin’in işlettiği bir markete yarı çıplak olarak gelen Kürşat Zabun, iki bira ve sigara almak istediğini söyledikten sonra Elif Gültekin'e sözlü tacizde bulundu. Ardından tekme tokat Elif Gültekin'e saldıran Kürşat Zabun tutuklandı mı araştırılıyor. Sosyal medyada olayın duyulması ve videonun yayınlanmasının ardından Kürşat Zabun nerelidir, kimdir merak eden kullanıcılar, tutuklanması için #KürşatZebuntutuklansın hashtagi açtılar.

KÜRŞAT ZABUN TUTUKLANDI MI?

Muğla Milas'ta meydana gelen olayda yarı çıplak halde bir markete giren Kürşat Zabun, markette çalışan Elif Gültekin'den iki bira ve bir tanede sigara istedi. Aynı zamanda Elif Gültekin'e sözlü tacizde bulununca, Gültekin tarafından marketten çıkarılmak istendi. Marketten çıkarılmasına öfkelenen Kürşat Zabun, market işletmecisi Gültekin'e saldırarak şiddet uyguladı. Şiddetin ardından tedavi gören Elif Gültekin'in kulağının arkasına 5 dikiş atıldı ve sağ gözünün altında yırtık oluştu. Olaya şahit olan çevredekilerin yardımıyla olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ve Elif Gültekin'e ilk müdahale yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başladıktan sonra olayın sosyal medyada duyulmasıyla, Twitter kullanıcıları #KürşatZabuntutuklansın hashtagini açtı. Henüz kimliği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmaya Kürşat Zabun kimdir, nerelidir araştırılıyor.

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