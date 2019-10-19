HABER

Kursiyerler uygulama imkanı, hastalar moral buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 14:27 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi bünyesinde istihdama katkı sağlamak için açılan meslek edindirme kurslarından olan kuaförlük kursuna katılan kursiyerler, uygulamalı eğitimlerini Çorlu Devlet Hastanesinde gerçekleştiriyor.

Kursiyerler uygulama imkanı, hastalar moral buluyor

Ergene Belediyesi bünyesinde istihdama katkı sağlamak için açılan meslek edindirme kurslarından olan kuaförlük kursuna katılan kursiyerler, uygulamalı eğitimlerini Çorlu Devlet Hastanesinde gerçekleştiriyor. Kursiyerler pratik yapma imkanı, hastane odasından çıkamayan hastalar da moral buluyor.
Ergene Belediyesi tarafından açılan kuaförlük kursuna katılan kuaför adayları, teorik eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı eğitimler de gerçekleştiriyor. Eğitmenleri Miyase Okşan nezaretinde haftanın iki günü günde 4 saat olmak üzere Çorlu Devlet Hastanesine gelen kuaför adayları, yatan hastalar ile talep olması durumunda refakatçilerinin saç ve kaş bakımları ile makyajlarını yapıyor. Hastaların saçlarına fön çeken kursiyerler, hastalara makyaj da yapıyor. Bu sayede kursiyerler pratik yapma imkanı bulurken hastalar da moral buluyor.
Kuaförlük kursu katılımcılarının saç bakımı ve makyaj yaptığı hastalar uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, hastanede tedavi gören bazı hastaların uzun süre dışarıya çıkamadığını bu nedenle iyi düşünülmüş bir uygulama olduğunu kaydetti.
Çorlu Devlet Hastanesinde yapılan uygulamalı eğitim ve devam eden kurslarla ilgili bilgi veren Ergene Belediyesi Kuaförlük Kursu Öğretmeni Miyase Okşan, ”Bu bizim kursumuzun üçüncü ve son etabı hızlandırılmış bir program. Birinci ve ikinci etabı bitirdiler, kalfalık belgelerini aldılar. Ustalık sınavları için hazırlanıyoruz. Burada da uygulamalarını yapıyoruz. Devlet hastanesinde yatan hastalara, refakatçilere ve yoğun bakımda da hizmet veriyoruz. Böylece hem hasta memnuniyeti sağlanıyor hem de öğrenciler uygulama yapmış oluyorlar” dedi.
Uygulamaya hastaların son derece olumlu yaklaştığını kaydeden Okşan, “Çok memnunlar her zaman bekliyorlar. Hatta tam gün çalışsak burada yine çalışmalar yaparız. Ama maalesef ders saatlerimiz içerisinde olması gerekiyor ve yaklaşık 4 saat gibi bir hizmet veriyoruz burada” diye konuştu.
Bundan sonra kursların devam edip etmeyeceği ile ilgili soruya da yanıt veren Miyase Okşan, “Kurslarımız devam edecek. Son etabı bitiren kursiyerler ustalık sınavına giriyorlar ve dükkan açabiliyorlar. Daha önce Ulaş’ta ve Velimeşe’de kursiyerlerimiz iş yerlerini açtı” şeklinde konuştu.

Kursiyerler uygulama imkanı, hastalar moral buluyor

Kursiyerler uygulama imkanı, hastalar moral buluyor

Kursiyerler uygulama imkanı, hastalar moral buluyor

PARTNERYeni filmi için tanınmayacak hale geldiYeni filmi için tanınmayacak hale geldi
Esad, rejim yanlısı olmayanlara zulmediyorEsad, rejim yanlısı olmayanlara zulmediyor
Safran Festivali'nde katılımcılar safran hasadı yaptıSafran Festivali'nde katılımcılar safran hasadı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın bu yollar 07.00'de kapatılacak

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.