Kursiyerlere derslik değil jeneratör odası tahsis edilmiş

İzmir’deki bir lisede geçen yıl, 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu olayın yaşanmasının ardında yatan ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Patlamanın olduğu doğalgaz kazanı tesisatı montajının eksik yapıldığı ifade edilen raporda, halk eğitim kursiyerlerine tahsis edilen ve patlamayla birlikte duvarları yıkılan odanın derslik değil, jeneratör odası olduğu belirtildi. İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geçen yıl, Öznur Güzelocak’ın (45) yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamada olayla ilgili A sınıfı iş güvenliği uzmanları tarafından bilirkişi raporu hazırlanarak mahkemeye sunuldu. Hazırlanan raporda patlamanın ihmaller zinciri sonrasında meydana geldiği vurgulanırken, ihmallerin ise okulun inşaat aşamasından eğitim faaliyetine geçerek patlamaya kadar devam ettiği belirtildi. Bilirkişi raporunda, doğalgaz kazanı tesisatının projeye uygun olarak montajının yapılmaması sonucunda, aşırı ısınan kazan suyundaki ani faz değişikliği nedeniyle basınç yükselmesiyle patlamanın meydana geldiği ifade edildi. Doğalgaz kazanının montajı sırasında yapılan ihmallere de değinilen bilirkişi raporunda şu ifadeler yer aldı: "Ölüm ve yaralanmalara yol açan patlamaya doğalgaz kazanının tesisat projesine uygun olarak montajının yapılmaması, kazan suyu besleme bağlantısının montajının tekniğe uygun olmaması, kazan suyu besleme hattında çek valf bulunması gerekirken, çek valf konulmaması ve limit termostat başta olmak üzere gerekli diğer emniyet armatürlerinin doğalgaz kazanına hiç takılmaması veya uygun olmayan değerlerde takılması sonucunda aşırı ısınan kazan suyunda ani faz değişikliği nedeniyle basınç yükselmesi sonucu patlamanın oluştuğu kanaatine varılmıştır.”

Okul müdürü ve Halk Eğitim Müdürü asli kusurlu İş güvenliği uzmanları, olayın sorumlusu olduklarını düşündükleri kişilerin kusur durumlarını da değerlendirerek, okul müdürü Ü.O., termostat başta olmak üzere gerekli diğer emniyet donanımlarının doğalgaz kalorifer kazanına taktırılmaması ve mimari projede patlama meydana gelen kalorifer kazan dairesi bitişiğindeki ‘jeneratör odası’ olarak belirlenen yerin Halk Eğitim Merkezine tahsis edilerek derslik olarak kullanılmasını sağlaması nedeniyle asli kusurlu bulundu. Halk Eğitim Müdürü H.K.’nin de asli kusurlu olduğu belirtildi. Patlamanın olduğu doğalgaz kazanının montajını yapan yüklenici firmanın sahibi ve olayın ardından gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanık Salih K. de bilirkişi raporuna göre asli kusurlu bulundu. Doğalgaz kazanına doğalgaz bağlanacağı gün teknik eleman yerine pazarlama elamanını görevlendirdiği ortaya çıkan Salih K. hakkında da “Doğalgaz kazanının tesisat projesine uygun olarak montajının yapılmaması ve termostat başta olmak üzere gerekli emniyet armatürlerini doğalgaz kazanına uygun değerde veya hiç taktırmadığı, doğalgaz kazanına doğalgaz bağlanacağı gün teknik eleman yerine pazarlama elamanı Murat E.’yi görevlendirmesinden dolayı asli kusurlu olduğu” belirtildi.

Eksiklere rağmen onay verilmiş

Raporda okulun inşaatı sırasında ve sonrasında yapılan incelemeyle denetimlerinde eksiklere rağmen verdikleri onayla okulun açılmasına neden oldukları belirtilen yapı denetim görevlileri de asli kusurlu bulundu. Geçici ve kesin kabul komisyonu üyeleri makine mühendisi A.Y.Ş., makine mühendisi T.I., yapı denetim görevlisi makine mühendisi İ.K.’nin asli kusurlu oldukları vurgulandı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, patlamanın ardından gözaltına alınan ancak sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanıklardan Burak Ş. ile Murat E.’nin ise kusurlu olmadıkları belirtildi.

Olay

6 Şubat 2018’de İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi’ndeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin derste olduğu sırada, kalorifer dairesinde doğalgaz kazanındaki basınç yükselmesi nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada, yıkılan duvarın altında kalıp ağır yaralanan, okuldaki Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kursa katılanlardan Öznur Güzelocak (45), hastanede yaşamını yitirdi, 4 kişi de hafif yaralandı. Olaydan sonra okula doğalgaz tesisatını döşeyen firmanın sahibi Salih K., projeyi hazırlayan imza yetkilisi Burak Ş. ve firmanın pazarlama elemanı Murat E. gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlarından dava açıldı.

