Kursiyerleri iki haftada Arapça konuşturan merkez

Derslerde sadece Arapça konuşulan merkezde girişinden koridorlarına, dinlenme salonundan duvarlarındaki tablo ve panolara kadar her şeyde Arapça yazıyor.

ADİM'de bir profesör, bir doktor öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisinin yanı sıra 16'sı Arap kökenli olmak 19 öğretim görevlisi görev alıyor. Akıllı tahta ve projeksiyon cihazı yardımıyla teknolojiden faydalanılan kurslarda kursiyerlere 20 kişilik sınıflarda eğitim veriliyor.

- Uzaktan eğitimle Arapça öğretilmesi planlanıyor

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ADİM'de görevli yabancı öğreticilerin anadillerinin Arapça olduğunu söyledi.

Derslerin tamamen Arapça işlendiğini, Türkçe konuşulmadığını vurgulayan Bilgiç, "Kursiyerlerin iki hafta içinde herhangi bir konuda konuşabilir hale geldiklerini gördük. Merkezin isabetli bir karar olduğunu bu sonuçları görünce daha da iyi anlamış olduk. Burada Arap dili konusunda uzman eğitici ve anadili Arapça olan 16 hocamız bulunuyor." dedi.

Bilgiç, merkezin ilk etapta ilahiyat öğrencileri için düşünüldüğünü ancak şehir merkezinde bulunması dolayısıyla vatandaşlardan ve bazı meslek gruplarından talep gelince boş zamanlarda halk için de kurs açtıklarını anlattı.

Bilgiç, "Onların da başarılı olduğunu görüyoruz. O talepleri de karşılayan önemli bir merkez oldu. Üniversitemizin uzaktan eğitim merkezi, çok güçlü bir altyapıya sahip. İki merkez arasındaki iş birliği ile uzaktan eğitimle daha geniş coğrafyaya Arapça dilinin öğretimiyle ilgili çalışmalarımız da var." ifadesini kullandı.