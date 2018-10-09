Kursiyerleri iki haftada Arapça konuşturan merkez

RECEP BİLEK - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde geçen yıl hizmete giren Arapça Dil Merkezinde (ADİM) ilahiyat öğrencilerinin yanı sıra doktor, avukat, öğretmen, esnaf gibi farklı meslekten kişiler, Arapça öğreniyor.
Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında Arapçanın öğretimine öncelik veren müstakil merkez olmasıyla dikkati çeken ADİM'de, Arapça öğrenmek veya dilini geliştirmek isteyenlere yönelik kurslar düzenleniyor.
ADİM'de bir profesör, bir doktor öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisinin yanı sıra 16'sı Arap kökenli olmak 19 öğretim görevlisi görev alıyor. Akıllı tahta ve projeksiyon cihazı yardımıyla teknolojiden faydalanılan kurslarda kursiyerlere 20 kişilik sınıflarda eğitim veriliyor.
Kurslarda ilahiyat öğrencilerinin yanı sıra doktor, avukat, öğretmen, esnaf gibi farklı meslek grupları ile vatandaşlar da Arapça öğrenme fırsatı buluyor.
Derslerde sadece Arapça konuşulan merkezde girişinden koridorlarına, dinlenme salonundan duvarlarındaki tablo ve panolara kadar her şeyde Arapça yazıyor.
- Uzaktan eğitimle Arapça öğretilmesi planlanıyor
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ADİM'de görevli yabancı öğreticilerin anadillerinin Arapça olduğunu söyledi.
Derslerin tamamen Arapça işlendiğini, Türkçe konuşulmadığını vurgulayan Bilgiç, "Kursiyerlerin iki hafta içinde herhangi bir konuda konuşabilir hale geldiklerini gördük. Merkezin isabetli bir karar olduğunu bu sonuçları görünce daha da iyi anlamış olduk. Burada Arap dili konusunda uzman eğitici ve anadili Arapça olan 16 hocamız bulunuyor." dedi.
Bilgiç, merkezin ilk etapta ilahiyat öğrencileri için düşünüldüğünü ancak şehir merkezinde bulunması dolayısıyla vatandaşlardan ve bazı meslek gruplarından talep gelince boş zamanlarda halk için de kurs açtıklarını anlattı.
Bilgiç, "Onların da başarılı olduğunu görüyoruz. O talepleri de karşılayan önemli bir merkez oldu. Üniversitemizin uzaktan eğitim merkezi, çok güçlü bir altyapıya sahip. İki merkez arasındaki iş birliği ile uzaktan eğitimle daha geniş coğrafyaya Arapça dilinin öğretimiyle ilgili çalışmalarımız da var." ifadesini kullandı.
OMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve ADİM Müdürü Prof. Dr. Metin Yılmaz, Türkiye'de dil eğitiminin önemli bir sorun olduğuna dikkati çekti.
Amerika ile bazı ülkelerdeki dil merkezlerini araştırdıktan sonra ADİM'i kurmaya karar verdiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:
"İlahiyat eğitiminin tabanını Arapça oluşturuyor. Bu nasıl halledilebilir hususunda kafa yorduk. Dilin özel odaklanma istemesi nedeniyle işin uzmanı kişiler tarafından aktarılmasının zaruri olduğunu gördük. Sayın Rektörümüz de bu binayı bize tahsis etti. Türkiye'ye 3,5 milyon misafir geldi. Samsun'da da 30 bin civarında Arap kardeşimiz var. O halde etkileşim ve onların entegrasyonunun halli için dile ihtiyacınız var. Ayrıca üniversite-şehir buluşması açısından halkımızın da istifade edebileceği bir yapı oluşturduk. Doktorundan, avukatından, şirket CEO'sundan, öğretmeninden, Diyanet çalışanından insanlar mesai dışında uygun oldukları vakitte gelip uzman hocalarımızdan istifade ediyor. Şehrimize ve ülkemize katkı sağlama adına kapıları açtık."
- Öğretici ve kursiyerler memnun
ADİM'de Arapça öğreticiliği yapan Mısırlı Abdelraouf Taha, merkezde 8 kurluk eğitim verdiklerini, kursiyerlerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.
Mısırlı öğretim görevlisi Mey Cuma da daha önce Mısır ve Malezya'nın ardından Türkiye'ye çalışmaya geldiğini belirterek, öğrencilerin yanı sıra ticaretle uğraşan, pek çok sebeple gelen insanlara kurs verdikleri için mutluluk duyduğunu söyledi.
Kursiyerlerden avukat Neşet Uysal, Samsun'da çok sayıda Arap kökenli insan yaşadığı için kursa gitme ihtiyacı duyduğunun altını çizerek, "Onlara da yardımcı olabilmek adına böyle bir kurs tertip edildi. Bizim için büyük fırsat oldu. Türkçe bilmeyen birinden kurs almak fark yaratıyor." dedi.
Öğretmen Serkan Çilingir, kursta öğreticilerin Türkçe bilmediğini öğrendiğinde şaşırdığını dile getirerek, her biri alanında uzman Arap öğreticilerden aldıkları dersin Arapçalarının geliştirmesine yardımcı olduğunu kaydetti.
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