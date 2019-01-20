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Kursta öğrendikleri iş kazançları oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 10:21 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde açılan pasta börek kursuna katılan kadınlar, eğitimin ardından birbirinden lezzetli yiyecekler hazırlamaya başladı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde açılan pasta börek kursuna katılan kadınlar, eğitimin ardından birbirinden lezzetli yiyecekler hazırlamaya başladı. Kadınlar ayrıca ürünleri internet üzerinden pazarlayarak, kazanca dönüştürdü.

Koçarlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2017 Kasım ayında kadınlara yönelik pasta börek kursu açtı. Kursa katılan 12 kadın, 3 haftalık bir eğitimden sonra belge aldı. Kurs öğretmeni Mediha Saltan Özkaya ile birlikte öğrenmeye devam eden kadınlar, bir yandan yaptıkları pasta börek çeşitlerini internet üzerinden pazarlamaya başladı. Masrafları çıktıktan sonra evlerine aylık 300 ila 400 TL arasında katkı sağlayan kadınlar, işten keyif aldıklarını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Mediha Saltan Özkaya, yöreye ait börek ve yuvarlama çeşitlerinin ağırlıkta olduğu ürünlere yoğun talep olduğunu belirterek, "Çeşitlerimiz sayı olarak çok fazla. Özelikle yuvarlama ve paşa böreğine daha çok talep var. Yapmış olduğumuz ürünleri sosyal medya üzerinden pazarlıyoruz. Burada yaptığımız ürünleri Ankara, İzmir, İstanbul, Eskişehir ve Mersin gibi ülkemizin çeşitli illerine kargoyla gönderiyoruz. Kursa gelen öğreniyor ve ekibe katılıyor. Hep birlikte hem öğreniyor hem kazanıyorlar" dedi.

İlk kursiyerlerden Ayşe Fidan ise, "Hep birlikte vakit geçirmek ve kazanç elde etmek çok güzel oluyor. Burada öğrendiklerimle çocuklara farklı şeyler sunabiliyorum. Onların da hoşuna gidiyor. Onlar mutlu oluyor ben de mutlu oluyorum" dedi.

Kursiyerlerden Arifiye Kayım, "Arkadaşlarımdan öğrenerek Halk Eğitim Merkezi kursuna katıldım. Küçük çocuğum olduğu için her yere gidemiyordum ama buraya gönül rahatlığıyla çocuğumu da getirebiliyorum. Burada çok şey öğrendim. Bilmediğim püf noktaları öğrenmiş oldum. Burada öğrendiklerimi evde aileme de uygulayabiliyorum. Aile bütçemize de katkı oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

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