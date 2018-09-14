'Kurşun Geçirmez Çantalar Çocuklarda Gerginlik Yaratıyor'

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Amerika'da yaşanan okul saldırıları tekrar gündeme geldi. Bazı aileler çocuklarını saldırılardan korumak için kurşun geçirmez sırt çantalarını tercih etti.

'Stüdyo Washington' yayınına katılan Psikolog Gülhan Akşit Şener, hem anne, hem de uzman gözüyle kurşun geçirmez çantaların çocuklar ve aileleri arasında gerginlik yarattığını söyledi.

Okul saldırılarında devletten önce ailelere görev düştüğüne işaret eden psikolog Gülhan Akşit Şener, çocukların oynadığı şiddet içerikli oyunların da okul saldırılarında önemli etkisi olduğunu söyledi.

Çocukların bu tür oyunlara düşkün olmasının alışkanlıklardan kaynaklandığını kaydeden Şener, aileleriyle kaliteli vakit geçiren çocukların şiddet içeren oyunları daha az oynadığına dikkat çekti.

Şener, çocukların başka uğraşlara yönlendirilmesinin iyi bir çözüm olduğunu belirtti.

Annelerin 0-3 yaş arasındaki çocuklarının yanında olmasını gerekli gördüğünü dile getiren Şener, 9-17 yaş arası olarak kabul edilen ergenlik çağında çocuklarla kaliteli iletişimin hayati önem taşıdığını vurguladı.

