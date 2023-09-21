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Kurşun yağdırılan iş yerindekiler, saniyelerle ölümden kurtuldu! Korku dolu anlar kamerada

21.09.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, kimliği belirsiz bir kişi, yolda karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı. Can havliyle bir iş yerine sığınan kişinin arkasından dükkana da ateş açan kişi, büyük korkuya neden oldu. Saldırı anında iş yerinde bulunanlar büyük panik yaşadı. Ateş açılan iş yerinde tezgahın altına eğilen müşteri, kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde, Adana'nın Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda husumetlileriyle karşılaşan kişi, yakınlardaki cep telefonu tamirciliği yapılan iş yerinin arkasındaki depoya sığındı. Saldırganın iş yerine silah doğrulttuğunu gören dükkan sahibi ve 1'i yaşlı, 2 müşteri panik yaşadı.

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Saldırgan, tabancayla iş yerinin camına 4 el ateş etti. Camın önündeki müşteri, son anda tezgahın altına eğilip kurtulurken, diğerleri de dükkanın arka tarafına koştu.

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Şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı

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