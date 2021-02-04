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Kurşun yağdırıp 1 kişiyi ağır yaraladı, olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı

04.02.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Tokat’ta meydana gelen silahlı kavgada kurşunların hedefi olan 1 kişi ağır yaralandı, olayın zanlısı ise kaçarak kayıplara karıştı.Edinilen bilgiye göre olay Yeşilırmak Mahallesi 4031 sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Tokat’ta meydana gelen silahlı kavgada kurşunların hedefi olan 1 kişi ağır yaralandı, olayın zanlısı ise kaçarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre olay Yeşilırmak Mahallesi 4031 sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen B.B. (41) isimli şahıs aracından inerek iş yerine girdi. O esnada iş yerine müşteri olarak bulunan A.L. (59) isimli şahsa yanında getirdiği tabancayla kurşun yağdırdı. Olay yerinde otomobilini bırakan şahıs hızla kaçarak uzaklaştı. Ağır yaralanan A.L. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Sırtından ve iki kolundan yaralandığı tespit edilen şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise silahlı saldırının yaşandığı iş yerinde inceleme yaptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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