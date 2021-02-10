Kurşun yağdırıp bir gencin ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde otopark kavgasında komşularına kurşun yağdırarak 22 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan 2 cinayet zanlısından 1’i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 3. sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan 2 komşu aile arasında yaklaşık 1 aydır süren otopark probleminden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Mustafa A. ve Özcan A. isimli şahıslar, Erol K., oğlu Berat Şahin (22) ve akrabaları olduğu öğrenilen Hakan Ş’ye (27) silah çekti. İki şahıs 3 kişiye apartmanda adeta kurşun yağdırdı. Bunun üzerine 3 kişinin sokağa kaçmasıyla birlikte çatışma bir süre sokakta da devam etti. Olayda Erol K., oğlu Berat Şahin ve Hakan Ş. yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Berat Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin babası Erol K’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Cinayet zanlılarından 1’i tutuklandı

Olayın ardından kaçarak bir eve saklanan Mustafa A. ve Özcan A. polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrasında yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Özcan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.