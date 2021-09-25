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Kurşun yağdırıp kaçtı: Babam sizin yüzünüzden öldü

25.09.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde "Babam sizin yüzünüzden" öldü diyerek silahını çıkartan şahıs, fırın sahibine kurşun yağdırdı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Kurşun yağdırıp kaçtı: Babam sizin yüzünüzden öldü

Olay, Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Güneşli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.P. isimli şahsın babası, bir süre önce ekmek almak için gittiği fırında çalışan 17 yaşlarında bir çalışanla tartışma yaşadı.

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BABA 10 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma esnasında yere düşen baba yaralanarak kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin oğlu ise, tartışmanın yaşandığı fırın sahibi Y.D. ile bir araya gelerek konuşmak istediği esnada Güneşli Sokak üzerinde fırın sahibinin aracının içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tekrardan tartışma yaşandı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Şüpheli B.P. yanında bulundurduğu silah ile "Babam sizin yüzünüzden öldü" diyerek fırın sahibi Y.D.’ye kurşun yağdırdı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Y.D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli B.P.’yi arama çalışmaları devam ederken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Sakarya Adapazarı
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