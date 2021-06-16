Kurşun yağdırıp öldürdü, "vurduğumu anlamadım" dedi

Eski eşi Avukat Ezgi Ulugün’e tehditle cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan Kaan Şensoy, iddiaya göre geçen yıl Eylül ayında Başiskele ilçesinde kendisini ziyarete gelen birlikte içki içtikleri Erhan Dalbudak tarafından silahla vurularak öldürüldü. Erhan Dalbudak ve yanındaki Hasan Özden tutuklandı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar Erhan Dalbudak ve Hasan Özden ile Şensoy'un ailesi ve avukatlar hazır bulundu.

"YERE DOĞRU ATEŞ ETTİM"

Erhan Dalbudak savunmasında, olay tarihinde Kaan Şensoy'un isteği üzerine içki alıp evine gittiğini belirterek, "Kaan ile birlikte alkol aldık. Hasan da benimle gelmişti. Hasan alkol almadı. Gece 05.00 gibi uyuduk. Sabah 08.00 sıralarında uyandık. Kaan ile tekrar alkol aldık. Kaan birileriyle mesajlaşıyordu. Bu sırada küfrediyordu. Ben Hasan'ı, 'Kalk gidiyoruz' diyerek uyandırdım. Kaan bana, 'Hasan gitsin, sen bekle. Birinden mesaj bekliyorum. Ona göre sen de gidersin' dedi. Bunun üzerine Hasan arabaya gitti. Devamında Kaan'a bir telefon geldi. Karşı tarafla küfürleşmeye başladı. Telefonu kapattıktan sonra ne olduğunu sorunca bana da küfretmeye başladı. Birbirimizi iteklemeye başladık. Korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Kaan'ı vurduğumu anlamadım. Üzerime gelmeye devam edince, aşağı inerek arabada uyuyan Hasan'ı uyandırdım. Arabayla bulunduğumuz siteden çıktık. Hasan arabayı dağlık alana doğru sürdü. Ben araca binerken elimde silah vardı. Hasan, bu silahı görüp şoka girdi. Kayınvalidem Sapanca'da olduğu için oraya gitmeyi düşündüm. Yolda jandarma tarafından durdurulduk ve teslim olduk. Hasan'ın olanlardan haberi yoktu. Zaten olay aniden gelişti. Gece boyunca Hasan ve Kaan'ın belimde silah olduğundan haberi yoktu" dedi.