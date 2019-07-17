Kurşuna dizilen Srebrenitsalı Boşnaklar unutulmadı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında "Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından kurşuna dizilerek öldürülen ve görüntüleri dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran Srebrenitsalı altı Boşnak törenle anıldı.

Kurbanların 24 yıl önce öldürüldüğü Trnovo yakınlarındaki Godinsja Bara mevkisinde düzenlenen törene yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

En genci öldürüldüğünde 16, en yaşlısı ise 36 yaşında olan Boşnak kurbanların yakınları, katliamın yapıldığı yere çiçek bırakarak dua etti.

Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Hamdija Fejzic, yaptığı açıklamada, bugün ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) sınırları içinde bulunan bu bölgede, kurbanlar için anıt yapılmasına izin verilmediğini söyledi.

Sırpların politikasının hala değişmediğini dile getiren Fejzic, "Onlar hala soykırımı inkar ediyor. Kurban yakınları ise sadece adaletin yerini bulmasını istiyor." dedi.

Fejzic, gelecek nesillerin de Srebrenitsa ve Drina havzasında yaşanan katliamların cezasız kalmaması için çaba sarf etmesi gerektiğini ifade etti.