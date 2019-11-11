Kursunç pirinci 150 yıllık değirmende öğütülüyor

Köy ve mezralardaki arazilerden elde edilen 250 ton Kursunç pirinci, Türkiye'nin birçok iline gönderilerek çiftçilerin en önemli geçim kaynağını oluşturuyor.

- "100 yılı aşkındır bölgede pirinç üretiliyor"

Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karbastı köyü ve bağlı 9 mezrada doğal yöntemlerle pirinç ekimi yapıldığını belirtti.

Esmer renkli ve iri taneli pirincin köylüler için gelir kapısı olduğunu ifade eden Durmaz, "Buradaki pirinç tamamen doğal yetiştiriliyor. Köylülerin tamamı, ürettikleri pirinci gelişen teknolojiye rağmen mezradaki 150 yıllık değirmende öğütüyor. Arazilerden yılda 250 ton ürün elde ediliyor. Bu köylüler için iyi bir gelir kaynağı. Çünkü köylüler pirinçle geçiniyor. Kilogramı 10-15 liradan satışa sunuluyor. Doğal olarak yetiştirilen pirinç, tüketicilerden talep görüyor. 100 yıldan fazladır bölgede pirinç üretimi yapılıyor." şeklinde konuştu.

- "Pirincimizde katkı maddesi yok"

Değirmenci Mehmet Şirin Tuz da mezrada yaşayan köylülerin tamamının pirinç yetiştirdiğini söyledi.

Martta ekilen pirinçlerin ağustos ayının sonunda hasat edildiğini anlatan Tuz, "Pirincimiz organiktir ve hiçbir katkı maddesi yoktur. Tadı çok güzel. Farklı illere de pirinç gönderiyoruz." dedi.

Suyla çalışan değirmenin dedesinden kaldığını ve 150 yıldan bu yana kullanıldığını aktaran Tuz, "Günde yaklaşık 15 teneke pirinç öğütebiliyoruz. Her teneke için bir kilogram pirinç alıyoruz. Ücret talep etmiyoruz." dedi.

