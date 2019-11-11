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Kursunç pirinci 150 yıllık değirmende öğütülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 11:07 | Son Güncelleme

Hizan ilçesinde yıllardır doğal yöntemler kullanılarak yetiştirilen çeltik, hasat edildikten sonra güneşte kurutulup 150 yıllık su değirmeninde öğütülerek pirince dönüştürülüyor - Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz: - "Köylülerin tamamı, ürettikleri pirinci gelişen teknolojiye rağmen mezradaki 150 yıllık değirmende öğütüyor. Arazilerden yılda 250 ton ürün elde ediliyor"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ / ALİ İHSAN ÖZTÜRK - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Karbastı köyü ve mezralarında, yıllardır doğal yöntemlerle ekilen çeltik, zahmetli uğraşlar sonucu pirinç haline getiriliyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki köyde vatandaşlar yaklaşık 500 dönüm araziye hiçbir katkı maddesi kullanmadan geleneksel yöntemlerle, köyün eski adını taşıyan Kursunç pirinci ekiyor.

Bahar mevsimiyle, tarlalarda çamurlardan havuzlar oluşturup içini suyla dolduran köylüler, ağustos ayının sonunda hasat ettikleri çeltiği güneşte kurutuyor.

Daha sonra su kaynağının yanındaki değirmene getirilen çeltik, 150 yıldır suyun gücüyle dönen taşla iki aşamada öğütülüyor.

Rüzgarlı havada elekten geçirilerek kabuğundan ayrıştırılan çeltik, yıkandıktan sonra tekrar güneşte kurutularak sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan pirince dönüştürülüyor.

Köy ve mezralardaki arazilerden elde edilen 250 ton Kursunç pirinci, Türkiye'nin birçok iline gönderilerek çiftçilerin en önemli geçim kaynağını oluşturuyor.

- "100 yılı aşkındır bölgede pirinç üretiliyor"

Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karbastı köyü ve bağlı 9 mezrada doğal yöntemlerle pirinç ekimi yapıldığını belirtti.

Esmer renkli ve iri taneli pirincin köylüler için gelir kapısı olduğunu ifade eden Durmaz, "Buradaki pirinç tamamen doğal yetiştiriliyor. Köylülerin tamamı, ürettikleri pirinci gelişen teknolojiye rağmen mezradaki 150 yıllık değirmende öğütüyor. Arazilerden yılda 250 ton ürün elde ediliyor. Bu köylüler için iyi bir gelir kaynağı. Çünkü köylüler pirinçle geçiniyor. Kilogramı 10-15 liradan satışa sunuluyor. Doğal olarak yetiştirilen pirinç, tüketicilerden talep görüyor. 100 yıldan fazladır bölgede pirinç üretimi yapılıyor." şeklinde konuştu.

- "Pirincimizde katkı maddesi yok"

Değirmenci Mehmet Şirin Tuz da mezrada yaşayan köylülerin tamamının pirinç yetiştirdiğini söyledi.

Martta ekilen pirinçlerin ağustos ayının sonunda hasat edildiğini anlatan Tuz, "Pirincimiz organiktir ve hiçbir katkı maddesi yoktur. Tadı çok güzel. Farklı illere de pirinç gönderiyoruz." dedi.

Suyla çalışan değirmenin dedesinden kaldığını ve 150 yıldan bu yana kullanıldığını aktaran Tuz, "Günde yaklaşık 15 teneke pirinç öğütebiliyoruz. Her teneke için bir kilogram pirinç alıyoruz. Ücret talep etmiyoruz." dedi.

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Bitlis değirmen Hizan Kursunç köyü pirinç Yamaç mezrası

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