Kurşunlu Camii ve Kent Mezarlığı projesi açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Aksu Kurşunlu’da tamamlanan Cami ve Kent Mezarlığı Projesi açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Allah’ın evini ancak Allah’a iman edenler yapar" diyerek projeyi Antalya’ya kazandırdığı için Başkan Türel’e teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafında hayata geçirilen Aksu Kurşunlu Camii ve Kent Mezarlığı Projesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı bir törenle hizmete açıldı. Vatandaşların son görevlerini kolay bir şekilde yerine getirebilmeleri için Antalya’ya kazandırılan Cami ve Kent Mezarlığı Projesi’nin açılışına AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Korkuteli Belediye Başkan Adayı Ömer İşlek, İl Müftüsü Osman Artan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazının ardından gerçekleşen törende cami açılışı dualarla yapıldı. Açılışa katılan konuklara aşure ikram edildi. "Allah’ın evini ancak Allah’a iman edenler yapar"

Açılışta konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, belediyeciliğin doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında hizmetin götürüldüğü bir iş olduğunu ifade etti. Bakan Dönmez "Bugün burada Allah nasip etti cuma namazımızı kıldık. Güzel bir tesis. Özellikle camilerimizin, mescitlerimizin doğal doku ile kent estetiğine uygun mimari yapılarda yapılması son derece önemli. Son yıllarda birçok kentimizde bunun güzel örneklerini görüyoruz. Zaten Cenab-ı Hak ayeti kerimede ’Allah’ın evini ancak Allah’a iman edenler yapar’ demek suretiyle aslında çok kutsal bir görev olduğunu da bize göstermiş oluyor. Dünyanın birçok yerine gittim insanoğlu en muhteşem eserlerini hangi dilden hangi milletten olursa olsun ibadethaneler için yapmış. Biz de öyleyiz" dedi. Bakan Dönmez, böyle güzel bir mabedi Antalya’ya kazandırdığı için Başkan Türel’e teşekkür etti.

Vali’den Türel’e teşekkür

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in Antalyalılara kazandırdığı çok önemli bir hizmetin açılışını yaptıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Vali Münir Karaloğlu şunları söyledi:

"Aslında cenaze, mezarlık ifadeleri ilk duyulduğunda insanın kulağına pek hoş gelmese de her iki hizmette büyükşehir belediyemizin sunduğu çok önemli hizmetlerden. Cenazesi olan insanın kolunun kanadının kırıldığı, en çok yardıma ihtiyacı olduğu bir dönemde büyükşehir belediyemiz vatandaşımızın hem cenaze hizmetlerini hem de mezarlık hizmetlerini mükemmel bir şekilde yapıyor. Ben tekrar tebrik ediyorum. İlk defa geldim gerçekten bu kadar mükemmel bir tesisle karşılaşacağımı ben de tahmin etmiyordum. Çünkü Uncalı Mezarlığı doldu. Burada gerçekten hem musalla alanıyla, hem cami alanıyla, hem de düzenli mezarlığı ile Antalya’nın uzun süre ihtiyacını karşılayacak bir alan olmuş. Tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımızı kutluyor teşekkür ediyorum" diye konuştu. "Görevlerimizi en iyi şekilde ifa etmeye çalışıyoruz"

Kurşunlu Camii ve Kent Mezarlığı Projesi açılışında konuşan Başkan Türel, "Belediye olarak insan hayatının her parçasında, her yerinde görevlerimizi en iyi şekilde ifade etmeye çalışıyorken, vatandaşlarımızı hakkın rahmetine gönderiyorken bu vazifemizi de en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacak bir hizmeti sunmanın manevi huzuru içerisindeyiz. Tesisimiz, hayırlı olsun" dedi.