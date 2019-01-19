Kurşunlu Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da yeşil ve mavinin ahenk içerisinde görsel bir şölen sunduğu Kurşunlu Şelalesi, doğal çağlayanı, endemik bitkileri, yaban hayatı ve doğasıyla kış aylarında da ziyaretçilerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden olan turizmin başkenti Antalya, doğal güzellikleriyle de en dikkati çekici kentlerin başında yer alıyor. Bu doğal güzellikler arasında yer alan Kurşunlu Şelalesi de ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Antalya'nın kuzeydoğu girişindeki, 1986 yılında keşfedildikten sonra tabiat parkı haline getirilip ziyarete açılan yeşil ve mavinin buluştuğu Kurşunlu Şelalesi, yılın 12 ayı akan doğal çağlayanı, endemik bitkileri, yaban hayatı ve yemyeşil doğasıyla dikkati çekiyor. Dışarıdan sadece ormanlık bir alan gibi görünen Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'na giren ziyaretçileri, yürüdükçe yemyeşil ağaçlar arasında gürül gürül akan çağlayan, minik göller, eşsiz bir flora ile yaban hayatından oluşan eşsiz bir tablo karşılıyor. - 300 bin kişi ziyaret etti

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehre 20 kilometre uzaklıktaki Kurşunlu'nun eşsiz bir doğaya sahip olduğunu söyledi. Şelalenin sularının 18 metre yükseklikten düştüğünü belirten Kamil, irili ufaklı çağlayanlar oluşturarak akmaya devam ettiğini aktardı. Kamil, şelalenin nilüferli mini gölleriyle de eşsiz bir peyzaj güzelliği sunduğunu kaydetti. - 14'ü endemik 261 bitki türü Ziyaretçilerin Kurşunlu'da 14'ü endemik 261 bitki türü ile ördek, sakarmeke, saz tavuğu, karabatak, ispinoz, su çulluğu, tavşan, tilki gibi yaban hayvanlarını da görebileceklerini dile getiren Kamil, "Şelaleye giden yollar üzerinde 4 asırlık su değirmenleri de mevcut. Bu değirmenler zamanında bölgedeki köylerin ihtiyacını karşılıyormuş. O değirmenleri de restore edip ayağa kaldıracağız." dedi. Antalya'ya gelenlerin albümlerinde mutlaka bir Kurşunlu Şelalesi fotoğrafının olması gerektiğine dikkati çeken Kamil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlattığı Tabiat Turizmi Uygulama Master Planı kapsamında Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin destekleri ile bu alanın özelliğini yansıtan tabiatla iç içe kır lokantası, mescit, günü birlik kullanım alanı, yürüyüş parkurları gibi yatırımlarla ziyaretçi sayısını artırdık. Kurşunlu Şelalesi'ne bu sene 300 bin turist geldi. 2018 yılında bölge müdürlüğümüz bünyesindeki tabiat parklarını 6 milyon 198 bin kişi ziyaret etti. Bu, bir yıl önceye göre yüzde 34'lük bir artışı ifade ediyor."