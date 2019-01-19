HABER

Kurşunlu Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 12:19 | Son Güncelleme

Antalya'da yeşil ve mavinin buluştuğu Kurşunlu Şelalesi, yılın 12 ayı akan doğal çağlayanı, endemik bitkileri, yaban hayatı ve yemyeşil tabiat parkıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Dışarıdan sadece ormanlık bir alan gibi görünen Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'na giren ziyaretçileri, yürüdükçe yemyeşil ağaçlar arasından akan şelale, minik göller, eşsiz bir flora ile yaban hayatı karşılıyor - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil: - "Kurşunlu Şelalesi'ne bu sene 300 bin turist geldi. 2018 yılında bölge müdürlüğümüz bünyesindeki bütün tabiat parklarını 6 milyon 198 bin kişi ziyaret etti. Bu, bir yıl önceye göre yüzde 34'lük bir artışı ifade ediyor"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da yeşil ve mavinin ahenk içerisinde görsel bir şölen sunduğu Kurşunlu Şelalesi, doğal çağlayanı, endemik bitkileri, yaban hayatı ve doğasıyla kış aylarında da ziyaretçilerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden olan turizmin başkenti Antalya, doğal güzellikleriyle de en dikkati çekici kentlerin başında yer alıyor. Bu doğal güzellikler arasında yer alan Kurşunlu Şelalesi de ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Antalya'nın kuzeydoğu girişindeki, 1986 yılında keşfedildikten sonra tabiat parkı haline getirilip ziyarete açılan yeşil ve mavinin buluştuğu Kurşunlu Şelalesi, yılın 12 ayı akan doğal çağlayanı, endemik bitkileri, yaban hayatı ve yemyeşil doğasıyla dikkati çekiyor.

Dışarıdan sadece ormanlık bir alan gibi görünen Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'na giren ziyaretçileri, yürüdükçe yemyeşil ağaçlar arasında gürül gürül akan çağlayan, minik göller, eşsiz bir flora ile yaban hayatından oluşan eşsiz bir tablo karşılıyor.

- 300 bin kişi ziyaret etti

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehre 20 kilometre uzaklıktaki Kurşunlu'nun eşsiz bir doğaya sahip olduğunu söyledi. Şelalenin sularının 18 metre yükseklikten düştüğünü belirten Kamil, irili ufaklı çağlayanlar oluşturarak akmaya devam ettiğini aktardı.

Kamil, şelalenin nilüferli mini gölleriyle de eşsiz bir peyzaj güzelliği sunduğunu kaydetti.

- 14'ü endemik 261 bitki türü

Ziyaretçilerin Kurşunlu'da 14'ü endemik 261 bitki türü ile ördek, sakarmeke, saz tavuğu, karabatak, ispinoz, su çulluğu, tavşan, tilki gibi yaban hayvanlarını da görebileceklerini dile getiren Kamil, "Şelaleye giden yollar üzerinde 4 asırlık su değirmenleri de mevcut. Bu değirmenler zamanında bölgedeki köylerin ihtiyacını karşılıyormuş. O değirmenleri de restore edip ayağa kaldıracağız." dedi.

Antalya'ya gelenlerin albümlerinde mutlaka bir Kurşunlu Şelalesi fotoğrafının olması gerektiğine dikkati çeken Kamil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlattığı Tabiat Turizmi Uygulama Master Planı kapsamında Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin destekleri ile bu alanın özelliğini yansıtan tabiatla iç içe kır lokantası, mescit, günü birlik kullanım alanı, yürüyüş parkurları gibi yatırımlarla ziyaretçi sayısını artırdık. Kurşunlu Şelalesi'ne bu sene 300 bin turist geldi. 2018 yılında bölge müdürlüğümüz bünyesindeki tabiat parklarını 6 milyon 198 bin kişi ziyaret etti. Bu, bir yıl önceye göre yüzde 34'lük bir artışı ifade ediyor."

Kamil, şelaleye yerli turistlerin yanı sıra Almanya, Rusya, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden ziyaretçilerin geldiğini de bildirdi.

Kurşunlu Şelalesi işletmecisi Erol Avcı ise şelalenin 4 kilometre ilerideki "Gelin düşen" isimli su gözünden çıkan sudan beslendiğini söyledi. Avcı, turistlerin şelaleye gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, özellikle kış aylarında şelale suyunun debisinin arttığını ve daha güzel bir görsel oluşturduğunu vurguladı.

Kurşunlu ziyaretçilerinden üniversite öğrencisi Zehra Tekeci, "Burası gerçekten cennet gibi. Buraya gelince su sesleri ve kuş cıvıltıları eşliğinde yemyeşil bir doğada yürümenin keyfini yaşıyoruz." dedi.

Ahmet Aydın ise Kurşunlu Şelalesi'nde saatlerce zaman geçirebildiklerini, doğayla iç içe yürüyüş yapmanın keyfini yaşadıklarını kaydetti.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Sümela Manastırı'nda teleferik projesi ihaleye çıkıyorSümela Manastırı'nda teleferik projesi ihaleye çıkıyor
Öğrenciler, anneleriyle birlikte pazar filesi örüyorÖğrenciler, anneleriyle birlikte pazar filesi örüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kurşunlu Şelalesi turizm ziyaret

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

Günlük burç yorumları 19 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.