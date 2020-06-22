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Kurt Cobain'in gitarı satıldı! İşte satıldığı fiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 14:56 | Son Güncelleme

"Nirvana" müzik grubunun solisti Kurt Cobain'in gitarı, 6 milyon dolara (yaklaşık 41,2 milyon lira) alıcı buldu. Kurt Cobain'in gitarını Peter Freedman satın aldı.

Kurt Cobain'in gitarı satıldı! İşte satıldığı fiyat

Dünyaca ünlü grup Nirvana’nın solisti Kurt Cobain’in 1993 yılında MTV Unplugged performansında çaldığı gitarı, açık artırmada 6 milyon dolara alıcı buldu. BBC'deki habere göre, Julien's Müzayede Evinden yapılan açıklamada, Nirvana grubunun solisti ve gitaristi Cobain’in 1993'te New York'ta MTV Unplugged programında çaldığı "1959 Martin D-18E" akustik gitarının Los Angeles'ta düzenlenen açık artırmada satıldı.

Kurt Cobain'in ölümünden 5 ay önce düzenlenen MTV Unplugged müzik programında kullandığı gitar, Avustralyalı iş adamı Peter Freedman tarafından alındı.

Cobain'in zeytin yeşili, üzerinde sigara yanığı bulunan ve yıkanmamış hırkası New York'ta 2019’da düzenlenen açık artırmada 334 bin dolara (yaklaşık 2,3 milyon lira) satılmıştı.

ABD'de 1994'te 27 yaşında hayatını kaybeden Cobain'in üyesi olduğu Nirvana grubu, ABD'de 25 milyon, dünya çapında da 75 milyon albüm satışına ulaşmıştı. Kurt Cobain, Nisan 1994'te Seattle'daki evinde ölü bulunmuştu.


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