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  4. Kurt Cobain’in parçaladığı gitar dudak uçuklatan rakama satıldı!

Kurt Cobain’in parçaladığı gitar dudak uçuklatan rakama satıldı!

21.05.2023 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li rock grubu Nirvana'nın eski solisti Kurt Cobain'in parçaladığı Fender Stratocaster marka gitar düzenlenen açık artırmada 596 bin dolara alıcı buldu.

Kurt Cobain’in parçaladığı gitar dudak uçuklatan rakama satıldı!

ABD’nin New York kentinde bulunan Hard Rock Cafe'de düzenlenen açık artırmada 1994’de hayatını kaybeden ABD'li rock grubu Nirvana'nın eski solisti Kurt Cobain'in parçaladığı Fender Stratocaster marka gitar beklenenin çok üstünde bir fiyata alıcı buldu. Gitarın 1990'ların başında Nirvana’nın popüler albümlerinde Nevermind üzerinde çalışırken parçalandığı belirtilerek, gitarın parçalarının yeniden bir araya getirildiği fakat çalışmadığı aktarıldı. Julien's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, gitarın 596 bin dolara alıcı bulduğu ifade edilirken, alıcının kimliği ise açıklanmadı.

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ADINI YANLIŞ YAZMIŞ

Üç grup üyesinin de imzası bulunan gitarın üzerinde Cobain’in arkadaşı Mark Lanegan'a yazdığı not yer alırken, Cobain’in adını gitarın üzerine yanlış yazdığı görüldü. Cobain'in Lanegan'a 1992'de Nirvana'nın Nevermind turnesinin Kuzey Amerika ayağında verdiği belirtilen gitarın üzerinde, "Merhaba Mark! Sevgiler, Arkadaşın, Kurdt Kobain. Tükenmiş rock yıldızı" ifadeleri yer alıyor.

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Julien's Kody Frederick yaptığı açıklamada, gitarın tahminen 60 bin ila 80 bin dolara satılmasını beklediklerini ifade ederek, kapanış teklifini "şaşırtıcı" olarak nitelendirdi.
İki yıl önce, Cobain'in 1993 sonlarında efsanevi MTV Unplugged performansı için kullandığı akustik gitar 6 milyon dolara satılmıştı. (İHA)

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Gitar Kurt Cobain

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