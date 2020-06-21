HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kurt Cobain’in gitarı rekor fiyata satıldı

Kurt Cobain’in gitarı rekor fiyata satıldı

21.06.2020 18:00 | Son Güncelleme

Efsanevi Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain’in 1993'teki "MTV-Unplugged" performansında çaldığı gitar 6 milyon 10 bin dolara alıcı buldu.

Bu satışla dünyanın en pahalı gitarı da dahil olmak üzere beş rekor kırıldı.Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain’in gitarı rekor fiyata alıcı buldu. Mikrofon üreticisi Rode Mikrofonları’nın kurucusu Peter Freedman’ın, düzenlenen açık artırmada Cobain’in gitarını 6 milyon 10 bin dolara satın aldığı açıklandı. Cobain, 1959 Martin D-18E model akustik gitarı, 1993 yılında MTV müzik kanalında canlı yayınlanan Unplugged performansında çalmıştı.

Cobain’in ve grubu Nirvana'nın söz konusu performansının kaydı, tüm zamanların en iyi canlı albümlerinden biri sayılıyor. Cobain, bu performanstan yaklaşık beş ay sonra henüz 27 yaşındayken yaşamına son vermişti.

Müzik İkonları müzayedesinde rekor fiyatlar

Bu satışla "dünyanın en pahalı gitarı" ve "en pahalı hatıra eşyası" da dahil olmak üzere beş rekor kırıldığı belirtildi. Bundan önce dünyanın en pahalı gitarı unvanını, Pink Floyd’un gitaristi David Gilmour’un "Black Strat"ı elinde tutuyordu. Söz konusu gitar 2019 Haziran'ında yaklaşık 4 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Cobain'in gitarının satıldığı Beverly Hills’te düzenlenen müzayedeye bizzat katılarak gitarı satın alan Avustralyalı iş insanı Freedman’ın, Cobain’in gitarını düzenleyeceği bir dünya turnesiyle sergilemek istediği kaydedildi. Julien Müzayede Evi'nde "Müzik İkonları" adıyla düzenlenen müzayedede 800'ü aşkın parça açık artırmaya çıkartıldı. Bugüne dek pop efsanesi Prince’in "Blue Angel" adlı gitarı 563 bin dolara, Elvis Presley’in ışıltılı taşlarla bezeli kemeri 298 bin dolara, Madonna’nın 1990’da Vogue klibinde giydiği saten elbisen ise 179 bin dolara alıcı bulmuştu.

AFP / SÖ, ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 dakika 22 saniye yetti! Türkiye'den de görüldü1 dakika 22 saniye yetti! Türkiye'den de görüldü
İğrenç olay! 16 yaşındaki kıza cinsel istismar...İğrenç olay! 16 yaşındaki kıza cinsel istismar...
Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan tazminat alabilir mi?Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan tazminat alabilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Reuters duyurdu

Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Reuters duyurdu

Üçlü ilişki yaşadılar mı? İlk açıklama geldi

Üçlü ilişki yaşadılar mı? İlk açıklama geldi

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

Flaş koronavirüs uyarısı! '1 Haziran sonrası çok enteresan'

Flaş koronavirüs uyarısı! '1 Haziran sonrası çok enteresan'

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Pandeminin gözdesi oldu! 10 bin yıllık buğdayın unuyla yapılıyor

Pandeminin gözdesi oldu! 10 bin yıllık buğdayın unuyla yapılıyor

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizde dehşet! Baba boğuldu, oğlu kayboldu

Denizde dehşet! Baba boğuldu, oğlu kayboldu

Pınarhisar'da sel yolu kapattı, araçlar mahsur kaldı

Sel bu kez de orayı vurdu! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

Samsun'da cinsel istismar iddiasına gözaltı

İğrenç olay! 16 yaşındaki kıza cinsel istismar...

Kırıkkale'de tarihi köprü yeniden ziyarete açıldı

Tarihi köprü yeniden ziyarete açıldı

ATV ile kara yolunda pes dedirten hareketler

ATV ile kara yolunda pes dedirten hareketler

Antalya’da makilik alanda korkutan yangın

Antalya’da makilik alanda korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.