Kurt Cobain’in gitarı rekor fiyata satıldı

Bu satışla dünyanın en pahalı gitarı da dahil olmak üzere beş rekor kırıldı.Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain’in gitarı rekor fiyata alıcı buldu. Mikrofon üreticisi Rode Mikrofonları’nın kurucusu Peter Freedman’ın, düzenlenen açık artırmada Cobain’in gitarını 6 milyon 10 bin dolara satın aldığı açıklandı. Cobain, 1959 Martin D-18E model akustik gitarı, 1993 yılında MTV müzik kanalında canlı yayınlanan Unplugged performansında çalmıştı.

Cobain’in ve grubu Nirvana'nın söz konusu performansının kaydı, tüm zamanların en iyi canlı albümlerinden biri sayılıyor. Cobain, bu performanstan yaklaşık beş ay sonra henüz 27 yaşındayken yaşamına son vermişti.

Müzik İkonları müzayedesinde rekor fiyatlar

Bu satışla "dünyanın en pahalı gitarı" ve "en pahalı hatıra eşyası" da dahil olmak üzere beş rekor kırıldığı belirtildi. Bundan önce dünyanın en pahalı gitarı unvanını, Pink Floyd’un gitaristi David Gilmour’un "Black Strat"ı elinde tutuyordu. Söz konusu gitar 2019 Haziran'ında yaklaşık 4 milyon dolara alıcı bulmuştu.