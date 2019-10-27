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Kurt Cobain'in hırkası 334 bin dolara satıldı

27.10.2019 19:58 | Son Güncelleme

Nirvana'nın ünlü solisti Kurt Cobain'in üzerinde sigara yanığı bulunan, yıkanmamış ünlü hırkası açık artırmada 334 bin dolara alıcı buldu.

Julien's Auctions Müzayede Evi'den yapılan açıklamada Nirvana'nın ünlü solisti Kurt Cobain'in zeytin yeşili, üzerinde sigara yanığı bulunan ve yıkanmamış hırkası New York'taki açık artırmada 334 bin dolara yani yaklaşık 300 bin euroya alıcı buldu. Açık artırmada Cobain'in bir gitarı da yer aldı. Müzayede Evi bunun bu tip bir giysiye biçilen en yüksek fiyat olduğunu kaydetti.

Cobain'in "M" Beden ölçüsündeki akrilik, tiftik ve likra karışımı bir yünden oluşan hırkayı 1993 yılında yani intiharından beş ay önce MTV Unplugged programında giydiği belirtildi.

Hırkanın daha önceki sahibi olan Garrett Kletjian, hırkayı 2015'te bir açık artırmada 137 bin 500 dolara almıştı.

Cobain'i bir gitarı da açık artırmada 340 bin dolara alıcı buldu. Turkuaz rengi Fender Mustang, solak olan Cobain için 1993'te özel olarak üretilmişti. Gitarla birlikte Cobain'in eşi Courtney Love'ın elle yazdığı ve enstrümanın müzisyenin en sevdiği gitarı olduğunu belirten bir de mektup bulunuyordu.

New York'taki Hard Rock Cafe'de yapılan açık artırmada çeşitli ünlülere ait yaklaşık 700 eşya yer aldı. Bunlar arasında Elvis Presley'in 1974 model Mercedes-Benz 450 SL Coupe otomobili, Bob Dylan, Eric Clapton ve Bruce Springsteen'e ait el yazısı şarkı sözleri, Elton John'un sahne kıyafetleri, Michael Jackson'a ait bir eldiven ve Sex Pistols'un basçısı ve vokalist Sid Vicious'ın New York Chelsea Hotel'de öldüğü gün giydiği iddia edilen bir de tişört bulunuyordu.

dpa,tagesschau / BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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