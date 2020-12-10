HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu! İçişleri Bakanı onayladı

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu! İçişleri Bakanı onayladı

10.12.2020 08:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu! İçişleri Bakanı onayladı

Kürt Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Reşit Akıncı, 2 ay önce partinin kuruluşu için yaptıkları başvurunun İçişleri Bakanlığı'nca onaylandığını açıkladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24'te Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamada "İktidar HDP’yi yanına çekemeyince ikinci bir parti kurup HDP’yi parçalayabilir miyiz arayışı içinde." sözleriyle gündeme getirdiği yeni parti iddialarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kürt Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Reşit Akıncı, iki ay önce partinin kuruluşu için yaptıkları başvurunun İçişleri Bakanlığı'nca onaylandığını açıkladı.

Karar gazetesinin birinci sayfasında yer alan habere göre bir etnik grubun parti adında yer almasına izin verilmesi dikkat çekti.

CUMHUR İTTİFAKI'NI MI DESTEK VERECEK?

Öte yandan Akıncı, Cumhur İttifakı'na destek verecekleri iddialarını yalanladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilk yorumErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilk yorum
Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!

En Çok Okunan Haberler

Fransa'da skandal yasa tasarısı kabul edildi

Fransa'da skandal yasa tasarısı kabul edildi

5 farklı uzmandan altın yorumu!

5 farklı uzmandan altın yorumu!

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Eski sevgilisi defalarca bıçakladı! Tek kelimeyle dehşet

Eski sevgilisi defalarca bıçakladı! Tek kelimeyle dehşet

Çin aşısı Kayseri'de 113 gönüllüye uygulandı

Çin aşısı Kayseri'de 113 gönüllüye uygulandı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Diğer Haberler

Ali Babacan’dan ‘siz gemiden indiniz’ sözlerine yanıt

Babacan’dan ‘siz gemiden indiniz’ sözlerine yanıt

AK Partili 3 milletvekilinin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili CHP'li Mahmut Tanal'dan gündem yaratan iddia

AK Partili 3 ismin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili flaş iddia

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilk yorum

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilk yorum

MHP'de liderlik değişimi mi olacak? Devlet Bahçeli'nin yerine İzzet Ulvi Yönter iddiası

"Devlet Bahçeli'nin yerine İzzet Ulvi Yönter" iddiası

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kılıçdaroğlu açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kılıçdaroğlu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a 'zafer' ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a 'zafer' ziyareti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.