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Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

10.12.2020 08:27 | Son Güncelleme:
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Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

Kürt Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Reşit Akıncı'nın 2 ay önce partinin kuruluşu için yaptıkları başvurunun İçişleri Bakanlığı'nca onaylandığı iddia edildi. İçişleri Bakanlığı ise söz konusu iddiaları yalanladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24'te Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamada "İktidar HDP’yi yanına çekemeyince ikinci bir parti kurup HDP’yi parçalayabilir miyiz arayışı içinde." sözleriyle gündeme getirdiği yeni parti iddialarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kürt Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Reşit Akıncı'nın, iki ay önce partinin kuruluşu için yaptıkları başvurunun İçişleri Bakanlığı'nca onaylandığı iddia edildi.

Karar gazetesinin birinci sayfasında yer alan habere göre bir etnik grubun parti adında yer almasına izin verilmesi dikkat çekti.

CUMHUR İTTİFAKI'NA MI DESTEK VERECEK?

Öte yandan Akıncı, Cumhur İttifakı'na destek verecekleri iddialarını yalanladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

İçişleri Bakanlığı yetkililerince, bugün bir gazetede "yeni bir Kürt partisinin kurulduğuna" ilişkin yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bakanlık yetkilileri, siyasal partilerin kuruluş başvurusu yaptıkları Genel Sekreterlik birimine söz konusu isimle siyasal oluşum için herhangi bir müracaatın yapılmadığını ve bir onayın söz konusu olmadığını kaydetti.


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