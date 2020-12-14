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Kürt Demokrat Partisi Kuruluşunu Duyurdu Bakanlık Yalanları

14.12.2020 20:10 | Son Güncelleme:
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Kürt Demokrat Partisi Kuruluşunu Duyurdu Bakanlık Yalanları

Kürt Demokrat Partisi adıyla kurulan parti, Kürt sorununun çözümü için federasyon talep ederken, İçişleri Bakanlığı böyle bir partinin kuruluş başvurusu yapmadığını açıkladı

Türkiye’deki Kürt siyasetine yeni bir parti katıldı. Kürt Demokrat Partisi adıyla kurulan parti, Kürt sorununun çözümü için federasyon talep ederken, İçişleri Bakanlığı böyle bir partinin kuruluş başvurusu yapmadığını açıkladı.

“Yeni bir Kürt partisi kurulacak” iddiasını önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ortaya attı. Kılıçdaroğl’nun, "Millet ittifakını parçalamak istiyorlar. HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler” açıklaması büyük yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu’nun ardından bu kez AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini savunan Kürt siyasetçilerin yeni bir parti kurarak Cumhur İttifakı'na destekleyeceklerini iddia etti.

Bu tartışmalar sürerken, Kürt Demokrat Partisi (KDP) adıyla yeni bir partinin kuruluşu açıklandı. KDP’nin Kurucu Genel Başkanı Reşit Akıcı, Irak Kürdistan Demokrat Partisi Kurucusu Molla Mustafa Barzani’nin çizgisinde siyaset yapacaklarını söyledi. Bir basın toplantısı düzenleyen Akıcı, hedeflerinin Kürtler için federasyon olduğunu söyledi. Akıcı, “Molla Mustafa Barzani'nin çizgisinde, Kürtlere üçüncü bir alternatif sunmak için bu partiyi kurduk. Seçmenler, ‘Muhafazakarız ama oy verebileceğimiz bir parti yok’ diyordu. Biz de o seçmenlere üçüncü bir alternatif sunmak için, AKP’den ve HDP’den bağımsız bir alternatif sunmak için, bu partiyi kurduk. Bizim hedefimiz federasyondur, Kürdistan Federasyonudur” dedi.

Akıcı ‘Kürdistan’ kelimesinin kullanımının yasak olması nedeniyle kullanmadıklarını ifade ederek, “Partimizin adı her ne kadar Kürt Demokratik Partisi ise de bizim için Kürdistan Demokratik Partisi’dir Kürdistan adıyla çok partilere dava açılmış olduğunu biliyorsunuz, hakkımızda bir davanın açılmaması için partimizin adını Kürt Demokrat Partisi olarak kurduk” diye konuştu.

Akıcı, Kılıçdaroğlu ve Sayan iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak, “Bunlar tamamen asılsızdır. Biz partimizin bununla uzaktan yakından bir alakası yok. Bunlar asılsız iddialardır” şeklinde konuştu.

Akıcı partinin kuruluşunu duyursa da, İçişleri Bakanlığı Kürt Demokrat Partisi (KDP) adıyla İçişleri Bakanlığına yapılan herhangi bir kuruluş başvurusu olmadığı açıklamıştı. Bakanlık yetkililerinin Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, siyasal partilerin kuruluş başvurusu yaptıkları Genel Sekreterlik birimine söz konusu isimle siyasal oluşum için herhangi bir müracaatın yapılmadığını ve bir onayın söz konusu olmadığını söyledi.

Ancak Akıcı, Bakanlığın iddiasının doğru olmadığını, başvuru evraklarını ‘mail’ yoluyla bakanlığa gönderdiklerini ve belgelerin alındığını söyledi.

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