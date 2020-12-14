Kürt Demokrat Partisi Kuruluşunu Duyurdu Bakanlık Yalanları

Türkiye’deki Kürt siyasetine yeni bir parti katıldı. Kürt Demokrat Partisi adıyla kurulan parti, Kürt sorununun çözümü için federasyon talep ederken, İçişleri Bakanlığı böyle bir partinin kuruluş başvurusu yapmadığını açıkladı.

“Yeni bir Kürt partisi kurulacak” iddiasını önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ortaya attı. Kılıçdaroğl’nun, "Millet ittifakını parçalamak istiyorlar. HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler” açıklaması büyük yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu’nun ardından bu kez AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini savunan Kürt siyasetçilerin yeni bir parti kurarak Cumhur İttifakı'na destekleyeceklerini iddia etti.

Bu tartışmalar sürerken, Kürt Demokrat Partisi (KDP) adıyla yeni bir partinin kuruluşu açıklandı. KDP’nin Kurucu Genel Başkanı Reşit Akıcı, Irak Kürdistan Demokrat Partisi Kurucusu Molla Mustafa Barzani’nin çizgisinde siyaset yapacaklarını söyledi. Bir basın toplantısı düzenleyen Akıcı, hedeflerinin Kürtler için federasyon olduğunu söyledi. Akıcı, “Molla Mustafa Barzani'nin çizgisinde, Kürtlere üçüncü bir alternatif sunmak için bu partiyi kurduk. Seçmenler, ‘Muhafazakarız ama oy verebileceğimiz bir parti yok’ diyordu. Biz de o seçmenlere üçüncü bir alternatif sunmak için, AKP’den ve HDP’den bağımsız bir alternatif sunmak için, bu partiyi kurduk. Bizim hedefimiz federasyondur, Kürdistan Federasyonudur” dedi.