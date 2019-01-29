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"KURT KAPANI 2019" DENETİMLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 10:02 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL-DHA İstanbul genelinde birçok noktada "Kurt Kapanı 2019" denetimi gerçekleştirildi.

Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL-DHA
İstanbul genelinde birçok noktada "Kurt Kapanı 2019" denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. Özel harekat polisleri de denetim noktalarında önlem aldı. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Denetim yapılan noktalardan birisi Kadıköy kuşdili caddesinde. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan 'ALF' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Toplu taşıma araçlarında da kontroller yapıldı.
15.00 başlayan uygulama 16.30 kadar devam edecek.
Beşiktaş'taki denetim noktalarında da aramalar yapıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Özel harekât polislerinden görüntü
-Şüpheli araçların durdurulması
-Araçlarda arama
-GBT yapılması
-Polis köpeğin arama yapması
-Genel ve detay görüntüler

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