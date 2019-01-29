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Kurt Kapanı 2019 denetimleri yapılıyor (Kadıköy) -1

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 09:54 | Son Güncelleme

İSTANBUL genelinde birçok noktada "Kurt Kapanı 2019" denetimi gerçekleştirildi.

Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL genelinde birçok noktada "Kurt Kapanı 2019" denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. Özel harekat polisleri de denetim noktalarında önlem aldı. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Denetim yapılan noktalardan birisi Kadıköy kuşdili caddesinde. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan 'ALF' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Toplu taşıma araçlarında da kontroller yapıldı.

15.00 başlayan uygulama 16.30 kadar devam edecek.

Beşiktaş'taki denetim noktalarında da aramalar yapıldı.

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