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  4. Kurt karayoluna indi

Kurt karayoluna indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Kars’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.Hava sıcaklığının eksi 10 derecenin altına düştüğü Kars’ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Kurt karayoluna indi

Kars’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Hava sıcaklığının eksi 10 derecenin altına düştüğü Kars’ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası Kars kalesinin olduğu bölgede kartpostallık görüntüler oluşurken, buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadılar.
Soğuk ve kar yağışı yaban hayatı da olumsuz olarak etkiliyor. Yiyecek bulmakta zorlanan kurt karayoluna kadar inerek yiyecek aradı.

Kurt karayoluna indi

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