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Kürt kökenli Alman vatandaşı İzmir‘de sekiz saat sorgulandı

09.08.2019 18:20 | Son Güncelleme

Hamburg’taki bir tiyatronun yöneticisi olan Kürt kökenli Alman vatandaşı Mahmut Canbay’ın İzmir’de gözaltına alınarak sekiz saat ifadesinin alındığı belirtildi.

Kürt kökenli Alman vatandaşı İzmir‘de sekiz saat sorgulandı

Almanya’nın Hamburg kentindeki bir tiyatronun yöneticiliğini yapan Kürt kökenli Alman vatandaşı Mahmut Canbay'ın, Türkiye’de göz altına alındığı bildirildi. Hamburger Abendblatt gazetesinin haberine göre, İzmir’deki bir tiyatro festivaline gitmek üzere bir grup gençle birlikte Türkiye’ye giden Kürt kökenli Canbay’ın ülkeye giriş yaparken göz altına alındığı ve sekiz saat süren bir sorgunun ardından Köln uçağına bindirilip Almanya’ya geri gönderildiği kaydedildi.

Erdoğan karikatürü soruldu

Hamburg'taki Mut!Theater'in yöneticisi Canbay, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, avukat talebinin reddedildiğini ve sorguda akıllı telefonunun şifresini girmeye zorlandığını söyledi. Canbay daha sonra telefonundaki özel e-mail, yazışma ve rehberinin tamamının incelendiğini belirtti. Canbay, özellikle kendisine WhatsApp üzerinden gönderilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir diktatör olarak resmeden karikatür üzerine sorular yöneltildiğini ve bu karikatürü neden silmediğinin sorulduğunu kaydetti.

Soylu'nun "tutuklarız" açıklaması

Çarşamba günü de tatil için Türkiye’ye giden Alman vatandaşı Osman B.'nin temmuz ayı sonunda Antalya Havalimanı’nda gözaltına alındığı Alman basınına yansımıştı. Berlin’in "terör propagandası" suçlamasıyla gözaltına alınan Osman B. ile görüşmek için Türk makamları nezdinde yoğun bir girişim başlattığı belirtilmişti.

36 yaşındaki Alman vatandaşının avukatı, müvekkiline yöneltilen suçlamaların Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen Mart ayında yaptığı açıklamalarla ilintili olduğunu savunmuştu. Soylu söz konusu açıklamada, "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil" ifadelerini kullanmıştı.

NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung'un elindeki bilgilere göre Türkiye’de yedi Alman vatandaşı siyasi gerekçelerle tutuklu bulunuyor.

DW,dpa/SÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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