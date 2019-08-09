Kürt kökenli Alman vatandaşı İzmir‘de sekiz saat sorgulandı

Almanya’nın Hamburg kentindeki bir tiyatronun yöneticiliğini yapan Kürt kökenli Alman vatandaşı Mahmut Canbay'ın, Türkiye’de göz altına alındığı bildirildi. Hamburger Abendblatt gazetesinin haberine göre, İzmir’deki bir tiyatro festivaline gitmek üzere bir grup gençle birlikte Türkiye’ye giden Kürt kökenli Canbay’ın ülkeye giriş yaparken göz altına alındığı ve sekiz saat süren bir sorgunun ardından Köln uçağına bindirilip Almanya’ya geri gönderildiği kaydedildi.

Erdoğan karikatürü soruldu

Hamburg'taki Mut!Theater'in yöneticisi Canbay, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, avukat talebinin reddedildiğini ve sorguda akıllı telefonunun şifresini girmeye zorlandığını söyledi. Canbay daha sonra telefonundaki özel e-mail, yazışma ve rehberinin tamamının incelendiğini belirtti. Canbay, özellikle kendisine WhatsApp üzerinden gönderilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir diktatör olarak resmeden karikatür üzerine sorular yöneltildiğini ve bu karikatürü neden silmediğinin sorulduğunu kaydetti.