"Kürt Meselesi Türk Meselesi Olmalıdır"

''Halk Buluşması' için Diyarbakır'a gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kürt meselesinin Türk meselesi olması gerektiğini söyledi. 30 yıl önce Kürt milletvekillerinin SHP’den ihraç edilmesinin yanlış olduğunu söyleyen Gürsel, seçimlerden devrim niteliğinde sonuç çıkacağını savundu.

Diyarbakır temaslarına CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek başlayan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’i kalabalık bir partili grubu karşıladı. Parti binası çevresindeki esnafı selamlayan Tekin, parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Tekin’e sorulan ilk soru, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” sözleri oldu. Sözlerine “Kendimizi ifade edememişiz” cümlesiyle başlayan Tekin, Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri ilk kez söylemediğini ifade ederek, “Sayın Genel Başkanımız dün söylemiş olduğu cümleyi en az 2 bin kez söylemiştir. Ne garip bir şeydir, yine kusuru kendimizde mi arayalım? Ne yapalım herhalde biz aynı dili mi konuşamıyoruz. Çözüm süreci dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi kardeşlik hukukunun oluşabilmesi için yapılması gereken ne varsa Sayın Genel Başkanımız Sayın Erdoğan'a anlattı. Bu mesele elbette hepimizin meselesi. Çözüm süreci başladığı dönemde de Sayın Genel Başkanımız’ın itirazı bu sorun ancak millet iradesiyle seçilmiş milletvekilleriyle, parlamentoda olabilir demişti. Dün de dedi, bugün de aynı şeyi söylüyor. Doğru olduğuna inandığımız hangi mesele varsa çözüm merkezi” dedi.

“Kürt meselesinin Türk meselesi haline getirilmesi lazım”

Tekin, Kürt sorununa ilişkin bir soruya ise sorunun konuşulması gerektiği yanıtını verdi. Kürt meselesinin sadece Kürtler’in sorunu olmadığını savunan Tekin, “Bu meseleyi konuşmak lazım. Çocukluk yıllarımızda bilirsiniz darbecilerin sürekli televizyonlara çıkardığı sözde profesörler vardı. Kart kurt diyorlardı, karttan kurttan geldiğimiz durum bu. Bir şeyi konuşalım, her siyasi parti düşüncesini söylesin vatandaşın talebi nedir o talepler olsun. Kürt meselesinin bir Türk meselesi haline getirilmesi lazım. Bu sadece bir Kürt meselesi değil 85 milyon vatandaşımızın ortak meselesidir. Bunun çözümü de, ben inanıyorum ki siyasette olur. Siyaset yeter ki bu konuda kararlı olsun” diye konuştu.

SHP’den ihraçlara özeleştiri

Tekin, CHP’nin özeleştiri verip vermediği konusundaki soruya ise 1989 yılında SHP’den ihraç edilen Kürt milletvekillerini örnek gösterdi. Milletvekillerinin ihraç edilmesinin yanlış olduğunu savunan Tekin, şunları söyledi: ”Bir özeleştiri kabul edeceksek 90'lı yıllarda yapılan, o dönem ben de gençlik kollarındaydım, o ihraçların olmaması gerekiyordu. Keşke o ihraçlar olmasaydı. O ihraçlar olmasaydı bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile bu bölgenin ilişkileri daha farklı olabilirdi. Empati kurmaya çalışıyoruz, kusurlarımızı eksiklerimiz, hatalarımız varsa onu gidermeye çalışıyoruz.”

Tekin, anadille ilgili bir soruya da “Anadil insanın ana sütü kadar helaldir bunun tartışması bile olmaz” yanıtını verdi.

Tekin’in özeleştiri yaptığı ihraçlar 1989 yılındaki bir konferanstan sonra yaşandı. SHP’nin 1989 yılı Ekim ayında Paris’te düzenlenen "Kürt Ulusal Kimliği ve İnsan Hakları" konulu bir konferansa katılan milletvekilleri Kenan Sönmez, İsmail Hakkı Önal, Ahmet Türk, Mehmet Ali Eren, Adnan Ekmen, Mahmut Alınak, Salih Sümer 16 Kasım’da partiden ihraç edildi. Partiden ihraç edilen ve istifa edenler daha sonra HEP’i kurdu.

“Sandıktan Devrim niteliğinde bir sonuç çıkabilir”

Partiler arası ittifaklarla ilgili bilgi sahibi olmadığını ifade eden Tekin, seçmenler arasında büyük bir ittifak olduğunu söyledi. Sandıktan devrim niteliğinde sonuç çıkabileceğini öne süren Tekin, “Siyasi partiler arasında ittifakların olup olmadığını bilmiyorum ama seçmenler arasında çok büyük bir ittifak olduğunu söyleyebilirim. Yani bugün sandık gelse devrim niteliğinde bir sonuç alınabileceğini söyleyebilirim” diye konuştu.

Tekin ve beraberindekiler daha sonra kentin değişik bölgelerinde yerel halkı ve esnafı ziyaret etti. Pazar yerini gezen Tekin’e en çok pahalılıkla ilgili şikayetler geldi.

