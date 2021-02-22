Kürt Partilerinden Kürtçe İçin İmza Kampanyası

Kürt parti ve grupları Kürtçe’nin resmi dil ve eğitim dili olması için imza kampanyası başlattı. Diyarbakır’da düzenlenen toplantıyla başlayan kampanyada toplanan imzalar, Türkiye ve uluslararası kurumlara gönderilecek.

Kürt partilerinin de destek verdiği ‘Kürtçe resmi dil olsun, Kürtçe eğitim dili olsun’ isimli kampanya, Kürt Dil Platformu ve Kürt Dil Ağı adlı gruplar tarafından başlatıldı.

Toplantıya kampanyaya destek veren partilerin temsilcilerinin yanı sıra, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar da katıldı. Toplantıda ilk sözü HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar aldı. Sancar önce imza attı. Kürtçe’nin anayasal güvence altına alınmasını isteyen Sancar, “Diller için yasal teminat gerekiyor. Kürtçe’nin anayasada tanınması gerekiyor ve kabul edilmesi gerekiyor. Kürtçe'nin önündeki bütün yasaklar, engeller ve bariyerler kaldırılmalıdır. Kürt çocukları dillerini okullardan, üniversitelerden de öğrenmelidir. Bu doğal bir haktır, bu insani bir haktır, bu evrensel bir haktır” dedi.

Kampanyaya destek verenler arasında bulunan Kürdistan Özgürlük Partisi Genel Başkanı Mustafa Özçelik ise Kürtçe’nin tüm gelişmelere rağmen hala tanınmadığını söyledi. Özçelik, “Bugün Türkiye'de seçmeli ders olarak ve bazı üniversitelerde de bölüm olarak Kürtçe bölümler açılmıştır. Ama biz biliyoruz ki Kürtçe hala olmayan bir dil olarak tanımlanıyor. Anayasada da yasada da Kürtçe yasaktır. Parlamentoda bilinmeyen bir dil deniyor, yani tanınmayan bir dil” diye konuştu.