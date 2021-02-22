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Kürt Partilerinden Kürtçe İçin İmza Kampanyası

22.02.2021 17:44 | Son Güncelleme:
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Kürt Partilerinden Kürtçe İçin İmza Kampanyası

Kürt partilerinin de destek verdiği ‘Kürtçe resmi dil olsun, Kürtçe eğitim dili olsun’ isimli kampanya, Kürt Dil Platformu ve Kürt Dil Ağı adlı gruplar tarafından başlatıldı

Kürt parti ve grupları Kürtçe’nin resmi dil ve eğitim dili olması için imza kampanyası başlattı. Diyarbakır’da düzenlenen toplantıyla başlayan kampanyada toplanan imzalar, Türkiye ve uluslararası kurumlara gönderilecek.

Kürt partilerinin de destek verdiği ‘Kürtçe resmi dil olsun, Kürtçe eğitim dili olsun’ isimli kampanya, Kürt Dil Platformu ve Kürt Dil Ağı adlı gruplar tarafından başlatıldı.

Toplantıya kampanyaya destek veren partilerin temsilcilerinin yanı sıra, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar da katıldı. Toplantıda ilk sözü HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar aldı. Sancar önce imza attı. Kürtçe’nin anayasal güvence altına alınmasını isteyen Sancar, “Diller için yasal teminat gerekiyor. Kürtçe’nin anayasada tanınması gerekiyor ve kabul edilmesi gerekiyor. Kürtçe'nin önündeki bütün yasaklar, engeller ve bariyerler kaldırılmalıdır. Kürt çocukları dillerini okullardan, üniversitelerden de öğrenmelidir. Bu doğal bir haktır, bu insani bir haktır, bu evrensel bir haktır” dedi.

Kampanyaya destek verenler arasında bulunan Kürdistan Özgürlük Partisi Genel Başkanı Mustafa Özçelik ise Kürtçe’nin tüm gelişmelere rağmen hala tanınmadığını söyledi. Özçelik, “Bugün Türkiye'de seçmeli ders olarak ve bazı üniversitelerde de bölüm olarak Kürtçe bölümler açılmıştır. Ama biz biliyoruz ki Kürtçe hala olmayan bir dil olarak tanımlanıyor. Anayasada da yasada da Kürtçe yasaktır. Parlamentoda bilinmeyen bir dil deniyor, yani tanınmayan bir dil” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel ise kampanyanın sonuca ulaşana kadar sürmesi çağrısı yaptı. Bozyel konuşmasında şunları söyledi: ”Kürtçe Kürdistan genelinde resmi bir dil olana kadar, eğitim dili olana kadar bütün Kürdistan'da bu çalışma devam etmelidir. Başaracağımıza inanıyorum ve ilk kez Kürtler böylesi bir hareketin farkında oluyoruz. Bu da güzel bir gelişmedir.”

Konuşmaların ardından talepler imzaya açıldı. Toplantıya katılan herkes talep formlarını imzaladı. VOA Türkçe’ye konuşan imzacılar, kampanyanın Kürtçe’nin yaşaması için önemli olduğunu söyledi.

Kampanyanın ardından katılımcılar, esnafı ziyaret ederek, üzerinde Kürtçe yazı bulunan maskeler dağıttı. İnternet üzerinde de sürecek olan kampanyada toplanacak imzalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, UNICEF ve UNESCO’ya gönderilecek.

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