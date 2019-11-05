HABER

Kurt saldırısında 7 küçükbaş hayvan telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 23:49 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kurtların saldırdığı ağıldaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu.Olay, Akhisar ilçesine bağlı kırsal Pekmezci Mahallesi’nde meydana geldi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kurtların saldırdığı ağıldaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu.
Olay, Akhisar ilçesine bağlı kırsal Pekmezci Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre İbrahim Aktan’a (60) ait ağıla sabah saatlerine doğru kurt girdi. Kurtlar ağılda bulunan koyunlardan 7’sini telef etti, 11’ini de yaraladı. Sabah koyunlarına bakmaya giden Aktan, gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Telef olan koyunlar hastalık yaymayacak şekilde gömüldü.
Olaya ilişkin bilgi veren Pekmezci Mahallesi Muhtarı Ramazan Eriş, son zamanlarda mahallede kurt saldırılarının arttığını söyledi. Ağılları önünde nöbet tuttuklarını kaydeden Eriş, önlem alınması noktasında yetkililere çağrıda bulundu.

PARTNER Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum! Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum!
Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralıKöpeğe çarpmamak için yavaşladı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı
Engelli gencin organları 3 kişiye umut olduEngelli gencin organları 3 kişiye umut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu’nda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı!

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı!

Son dakika! Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Dev operasyon! 46 kilogram ele geçirildi

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

Gaziden duygulandıran sözler!

Gaziden duygulandıran sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.