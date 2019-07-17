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Kurt saldırısında kaybolan koyunları AFAD arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 14:05 | Son Güncelleme

Kurt saldırısında kaybolan koyunları AFAD arıyor

Çankırı'da kurtların saldırısında dağılan sürüden kaybolan koyunları AFAD ekipleri drone yardımıyla arıyor.

Belören köyünde yaşayan Ersin Duman, arazide koyunlarını otlattığı sırada sürüye kurtlar saldırdı.

Kurtlardan korkan 60 koyundan 37'si kaçarak sürüden uzaklaştı.

Duman, bir süre sonra gözden kaybolan koyunları aramak için AFAD ve köylülere bilgi verdi.

AFAD ekiplerince devam eden arama çalışmalarında drone ile havadan da arama yapılıyor.

Köy muhtarı Cemalettin Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlar yayılırken kurtların sürüye saldırdığını söyledi.

Kaçan koyunlardan 3-4 tanesini yaralı bir şekilde bulduklarını anlatan Duman, arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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