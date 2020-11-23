Kürt Sanatçının Eserleri Türkiye’de İlk Kez Sergileniyor

Zehra Doğan, ”Yüzlerce resimden söz edebiliyoruz ve onlar sadece bunun 30 tanesini görebildi, yani 30 tanesine el koydular ve imha ettik dediler, çünkü yasak” diye konuştu.

Ancak Doğan'ın cezaevindeyken gizlice yarattığı, direniş ve feminizm temalarını harmanladığı siyaset içerikli eserlerini sergileme cesareti, Türkiye'de ilk kez gösterildi.

Doğan'ın uluslararası sanat çevreleri tarafından alkış alan eserleri, Londra'daki dünyaca ünlü Tate Müzesi'nde de sergilenmişti.

Yaklaşık iki yılını cezaevinde geçiren Kürt sanatçı Zehra Doğan'ın bu süreçte yarattığı eserleri, İstanbul'da yeni açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Doğan'ın Kürt feminizmine ışık tutan eserleri uluslararası sanat çevrelerinde tanınmasına ve övgü almasına rağmen Türkiye'de daha önce hiç sergilenmedi.

Zehran Doğan, ”Sanat dışı olan, mesela adet kanı, saç, kadın saçı, cezaevi çarşafı, cezaevindeki market fişleri, elektrik faturası, aslında hem sanat dışı görülen bir şey hem de belge haline getirdim. O zaman biraz da benim feminist kimliğim hem de aynı zamanda biraz da gazetecilik kimliğim devreye girdi” dedi.

Doğan, Türk güvenlik güçlerinin bir Kürt köyünü tahrip etmelerini tasvir eden resminden ötürü terör propagandası yaptığı gerekçesiyle yaklaşık iki yıl hapis cezası almıştı.

Aralarında Banksy'nin de bulunduğu çok sayıda sanatçı, Doğan'ın serbest bırakılması için başlatılan uluslararası kampanyaya katıldı.

Doğan, Türkiye'de devletin muhaliflere yönelik baskılarının uluslararası arenadaki odak noktası haline gelse bile Türkiye içinde çok az kişi, Doğan'ın sanatından haberdar.

Müze küratörü Seval Dakman, ”İlk tepki şöyleydi: 'Zehra Doğan'ın sanat eserlerini ilk kez görüyoruz, bu eserler gerçekten derin, artık bunlar hakkında konuşabiliriz' Türkiye'de bu fırsat ilk kez gerçekleşti” diye konuştu.