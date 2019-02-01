Kürt Siyasetçilere ‘Örgüt Üyeliği ve Propaganda’ Cezası

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2016 yılında tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Gültan Kışanak ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in yargılandığı dava 12’nci kez görüldü. Güvenlik nedeniyle Malatya’ya taşınan dava Malatya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kışanak davaya ilk kez bizzat katılırken, Tuncel açlık grevinde olduğu için katılmadı.

Duruşmada söz alan Kışanak, hakkındaki suçlamalara tek tek cevap verdi. Suçlamaları reddeden Kışanak,“Eğer yapılan tüm hizmetler örgütsel faaliyet olarak veriliyorsa insanın ‘bu örgüt iyi işler yapıyor’ diyesi geliyor” dedi.

Daha sonra söz alan avukatlar, savunma için ek süre istedi. Aranın ardından mahkeme heyeti Tuncel’in savunmasının alınması için duruşmayı Pazartesi gününe erteleyebileceklerini söyledi. Avukatlar ise buna karşı çıktı. Avukatlardan Mesut Beştaş, dosyada zaman sorunu olmaması gerektiğini belirterek, “Bu dosya burada bitmez Anayasa Mahkemesine (AYM) Yargıtay’a, AİHM’e gider. Yol yakınken ayrımcı bir bakış açısına dayanmadan bir karar ortaya koymak sizin görevinizdir” dedi.