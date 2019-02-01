Kürt Siyasetçilere ‘Örgüt Üyeliği ve Propaganda’ Cezası

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2016 yılında tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Gültan Kışanak ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in yargılandığı dava 12’nci kez görüldü. Güvenlik nedeniyle Malatya’ya taşınan dava Malatya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kışanak davaya ilk kez bizzat katılırken, Tuncel açlık grevinde olduğu için katılmadı.
Duruşmada söz alan Kışanak, hakkındaki suçlamalara tek tek cevap verdi. Suçlamaları reddeden Kışanak,“Eğer yapılan tüm hizmetler örgütsel faaliyet olarak veriliyorsa insanın ‘bu örgüt iyi işler yapıyor’ diyesi geliyor” dedi.
Daha sonra söz alan avukatlar, savunma için ek süre istedi. Aranın ardından mahkeme heyeti Tuncel’in savunmasının alınması için duruşmayı Pazartesi gününe erteleyebileceklerini söyledi. Avukatlar ise buna karşı çıktı. Avukatlardan Mesut Beştaş, dosyada zaman sorunu olmaması gerektiğini belirterek, “Bu dosya burada bitmez Anayasa Mahkemesine (AYM) Yargıtay’a, AİHM’e gider. Yol yakınken ayrımcı bir bakış açısına dayanmadan bir karar ortaya koymak sizin görevinizdir” dedi.
Avukat Cihan Aydın ise soruşturmada “FETÖ izi” olduğunu savunarak, “Bu mirası almayın hukuk dışına çıkmayın. 16 tane hakim değişmiş bugüne kadar. İki celse üst üste bir heyet görmedik. İlk celsede dediğimi hiçbiriniz bilmiyorsunuz. 50’ye yakın klasörü incelemeniz mümkün değil. Bizi ısrarlı bir şekilde savunmaya zorlamanız doğru değil” diye konuştu.
Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kışanak’a “örgüte üye olmak”tan 11 yıl 3 ay, “örgüt propagandası”ndan 3 yıl, Tuncel’e ise “örgüte üye olmak”tan 9 yıl 3 ay, “örgüt propagandası” yapmaktan 5 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Kararı VOA Türkçe’ye değerlendiren dava avukatlarından Emin Aktar, savunma için süre vermeden karar verildiğini söyledi. Aktar, kararın hukuksuz olduğunu savundu: “Bu karar politik bir karar. Gülten Kışanak önce tutuklanıp sonra deliller toplanmaya başlandı. Bütün dosya konuşmalardan ibaret. Örgütsel bağı ortaya koyacak tek delil yok. ‘Yaptığı etkinliklerde örgüte ilişkin propaganda var, bunlar biraraya gelince, örgüt üyeliği olarak değerlendiriyoruz’ deniyor.”
2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kışanak 2016 yılında görevden alındı. TBMM Darbe Komisyonuna ifade verdikten sonra Diyarbakır’ a dönerken gözaltına alınan Kışanak, tutuklandı. Kışanak hakkında, “silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek”, “41 kez terör örgütü propagandası yapmak ve kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak” suçlamalarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kışanak’tan kısa süre sonra tutuklanan Tuncel hakkında ise “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “16 kez terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bu arada HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın, 9 Mayıs 2015'te, partinin kentteki seçim bürosuna yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarında Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'a iftirada bulundukları iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. Demirtaş, Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bizzat katılmak için dilekçe verdi. Ancak mahkeme Demirtaş ile Yüksekdağ'ın, SEGBİS ile duruşmaya katılmamaları halinde savunma haklarından vazgeçileceğine dair ihtar çekilmesine karar verdi.
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