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Kürt Siyaseti Alternatif Arayışında

17.11.2018 16:36 | Son Güncelleme

Yerel seçimler yaklaşırken, HDP dışında kalan Kürt partileri, alternatif arayışına girdi. Bağımsız adaylarla seçime girmeyi planlayan Kürt partileri HDP ile ittifaka sıcak bakmıyor

Kürt Siyaseti Alternatif Arayışında

HDP çizgisi dışındaki Kürt partilerinden Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ile Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) bir çalıştayda bir araya geldi. Çalıştayın konusu yaklaşan yerel seçimler. İki parti seçimlerde HDP dışında bir alternatif bulmak amacıyla görüş alışverişinde bulundu. Çalıştayın sonunda, bağımsız adaylarla seçime girme fikri benimsendi.

Çalıştayı VOA Türkçe’ye değerlendiren PSK Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel, Kürt siyasetinin belediyelerde kötü bir sınav verdiğini söyledi. Bozyel, “Türkiye’de yerel seçimler, olağanüstü koşullarda sürdürülüyor. Yerel seçimler bazında mesele konuşulduğunda, 20 yıldır Kürt illerini yöneten siyasetin ortaya koyduğu pratik ortadadır. Maalesef burada Kürtler açısından olumlu bir tablodan söz edemeyiz. Özellikle hendek siyaseti sonucunda önemli Kürt merkezleri, Kürt şehirleri viraneye döndü. Milyonlarca kişi göç etmek zorunda kaldı. Devlet bunu bahane ederek birçok yeri insansızlaştırdı, tarihi değerleri yok etti. Bu koşullarda Kürtler için yeni bir seçeneğe ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Özellikle ulusal demokratik bir seçeneğe ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kürtlerin yeni bir seçeneğe ihtiyaç duyduğunu savunan Bozyel, ”Biz PSK ve PAK olarak, an itibariyle bu iş için start vermiş bulunuyoruz. Çalıştayı bu amaçla gerçekleştirdik. Biz şuna inanıyoruz, Kürtler mevcut tablodan rahatsız ve bu tabloya mahkum değiller. Başka seçenekler de mümkün. Özellikle ulusal demokratik bir seçenek mümkün. Biz bu seçeneği hayata geçirmek için bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışma bizimle sınırlı kalacak değil elbette. Hala görüşeceğimiz farklı kesimler var. Bizim bir realitemiz de şu, birlikte hareket ettiğimiz çevreler parti olarak seçimlere giremiyorlar. Bağımsız aday seçeneği ön plana çıkıyor. Kürtlere yeni bir umut, yeni bir siyaset tarzı göstermek için bu süreci bir fırsata çevirmek istiyoruz” diye konuştu.

PAK MYK Üyesi Vahit Aba ise HDP’ye sıcak bakmadıklarını söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Aba ”Çalıştayın sonucunda kendi gücümüz oranında, olabildiğimiz yerlerde, alternatif seçim siyasetini yürütmek üzere bir şekilde görüş birliği oluştu. Bu demek değildir Kürdistan’ın her yerinde bu siyaset uygulanır. Uygulanabilirliği olan yerlerde uygulanmalı. Biz diyoruz ki Kürtler rol model olmalı, hem belediyecilikte, hem idarecilikte, yeni bir hat oluşturmalıyız. Hem belediyecilik hizmetlerinde, hem farklı ulus olmanın gerekliliği konusunda hizmetleri aksatmadan, ikisini bir birine kaynaştırarak, en iyi hizmeti sunarak ve ulusal farklılığımız en iyi şekilde ortaya koyarak bir hizmet sunmalıyız. HDP şu anda işin propaganda boyutuyla ilgileniyor. HDP büyük oranda Kürtlerden oluşmasına rağmen kendisini Türkiyeli bir çizgi olarak tanıtıyor. Biz ise diyoruz ki, burada Kürdistani çizginin hakim olması gerekiyor. HDP de Kürdistanilerden çok Türkiyeli güçlerle ittifak yapma konusunda adımlar atıyor” şeklinde konuştu.

Peki, bu partilerin sıcak bakmadığı HDP ne düşünüyor. HDP çizgisinde olan ancak yerel yönetimlerde siyaset yapan Demokratik Bölgeler Partisinin Diyarbakır İl Eş Başkanı İbrahim Çiçek ittifak arayışlarının olduğunu söyledi. VOA Türkçe‘ye konuşan Çiçek, sadece seçimi kapsayan bir ittifak peşinde olmadıklarını vurgulayarak, “Belli arayışlar var ama daha olgunlaşmış durumda değil. Ama bütün partilerimizin amacı bu çalışmayı belli bir olgunluğa getirmek. Daha bir sonuç alınmış değil. Hem HDP, hem DBP hem Kürdistani partilerin temel çabası ortaklaşma arayışı ama bu sadece bir seçim ittifakı üzerinden değil. Kürtlerin birlikteliği, birlikte hareket etmeleri üzerinden, ulusal birlik perspektifli bir çalışmadır aslında. Bu seçimlerden önce başlayan bir çalışmaydı. Belli bir noktaya gelmiş durumda, en kısa sürede belli bir noktaya varacağız” dedi.

24 Haziran seçimlerinde de, HDP ve diğer Kürt partileri arasında uzun süren ittifak görüşmeleri olmuştu ancak bu görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Daha önce yerel seçimlere DBP çatısı altında giren HDP, 2019 Mart ayında yapılacak seçimlere kendi partisiyle girmeyi kararlaştırmıştı.

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