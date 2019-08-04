Kürt Siyasetinden ‘Çözüm’ Çağrısı

Milletvekilleri ve parti yönetimi ile birlikte Diyarbakır’da toplanan HDP, HDK ve DTK ile ortak bir açıklama yaparak, ‘toplumsal barış’ çağrısı yaptı. Eş Genel Başkan Sezai Temelli, sorunların çözümünde muhatabın AKP olduğunu söyledi.

Halkların Demokratik Partisi tarafından düzenlenen 1'inci Merkezi Örgütlenme Konferansı için Diyarbakır’da bulunan HDP Milletvekilleri ve parti yönetimi ‘toplumsal barış’ çağrısı yaptı. Demokratik Toplum Kongresi ve Demokratik Bölgeler Partisinin destek verdiği çağrıyı HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yaptı. Türkiye’nin önünde iki yol bulunduğunu belirten Temelli,

“Son dört yıldır yaşadığımız baskı, otoriterleşme ve adaletsizlik sarmalı ülkeyi geri dönülemez bir noktaya götürmektedir. Önümüzde iki yol bulunmaktadır. Bunlardan birincisi on yıllar boyu sürecek bir kaos ortamı, ikincisi ise demokratik ve onurlu bir barış ile daha güçlü bir toplum seçeneğidir.

Türkiye’de kaosa karşı toplumsal barışın inşası için tüm siyasi çevrelerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, sendikaların, vicdan sahibi tüm bireylerin tutum alarak tarihi bir sorumluluk üstlenmeleri gerekmektedir. Bizler bu süreçte toplumsal barışın gerçekleşmesi için; sorunların konuşarak ve demokratik bir müzakere anlayışı ile çözülebileceğini düşünüyoruz. Bunun için üzerimize düşen tüm sorumluluğu almaya da hazırız” dedi.