Kürt Siyasetinden ‘Çözüm’ Çağrısı

Milletvekilleri ve parti yönetimi ile birlikte Diyarbakır’da toplanan HDP, HDK ve DTK ile ortak bir açıklama yaparak, ‘toplumsal barış’ çağrısı yaptı. Eş Genel Başkan Sezai Temelli, sorunların çözümünde muhatabın AKP olduğunu söyledi.
Halkların Demokratik Partisi tarafından düzenlenen 1'inci Merkezi Örgütlenme Konferansı için Diyarbakır’da bulunan HDP Milletvekilleri ve parti yönetimi ‘toplumsal barış’ çağrısı yaptı. Demokratik Toplum Kongresi ve Demokratik Bölgeler Partisinin destek verdiği çağrıyı HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yaptı. Türkiye’nin önünde iki yol bulunduğunu belirten Temelli,
“Son dört yıldır yaşadığımız baskı, otoriterleşme ve adaletsizlik sarmalı ülkeyi geri dönülemez bir noktaya götürmektedir. Önümüzde iki yol bulunmaktadır. Bunlardan birincisi on yıllar boyu sürecek bir kaos ortamı, ikincisi ise demokratik ve onurlu bir barış ile daha güçlü bir toplum seçeneğidir.
Türkiye’de kaosa karşı toplumsal barışın inşası için tüm siyasi çevrelerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, sendikaların, vicdan sahibi tüm bireylerin tutum alarak tarihi bir sorumluluk üstlenmeleri gerekmektedir. Bizler bu süreçte toplumsal barışın gerçekleşmesi için; sorunların konuşarak ve demokratik bir müzakere anlayışı ile çözülebileceğini düşünüyoruz. Bunun için üzerimize düşen tüm sorumluluğu almaya da hazırız” dedi.
AKP’nin hem sorunların kaynağı hem de çözümün muhatabı olduğunu vurgulayan Temelli, CHP ve meclis dışındaki partileri de sorumluluk almaya çağırdı. Temelli, “Şu çok açık ki, siyasi iktidarın ana gövdesi olan AKP, yaşanmakta olan sorunların kaynağıdır ve bu sorunların çözümünde de birinci dereceden muhataptır. Bu sorunların ortak akılla çözülebilmesi için siyasi iktidar çatışma, kutuplaştırma ve gerginlik yaratan politikalardan vazgeçmeli, demokrasi ve hukuk dışı uygulamalarına son vermelidir. Siyasi iktidarın çözümsüzlük üreten politikalarına devam etmesi halinde bütün halklarımızla beraber demokratik direnişimizi yükselteceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü konularında siyasi ve tarihsel sorumluluğu gereği olarak her kesimin açık tutum belirlemesi gerekir. Başta CHP olmak üzere Parlamento'da yer alan ve Parlamento dışında olan tüm siyasi partileri toplumsal barış için sorumluluk almaya, savaş politikalarına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz” diye konuştu.
Türkiye’nin Suriye’ye operasyon yapma tehdidinden vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Temelli, konuşmasını şöyle tamamladı; ”Öte yandan Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik gerginliği tırmandıran askeri yığınağın operasyon tehdidinin son bulmasının bölgesel barış için son derece önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Bu coğrafyada yapılması gereken tank, top yığınağı ile savaş çağrıları yapmak değil, bölgenin tüm siyasi aktörleri ile müzakere yürütmektir. Yapılması gereken, Suriye’nin toprak bütünlüğü içinde yerel demokrasi çerçevesinde eşit, özgür ve demokratik bir rejimin inşasıdır.”
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