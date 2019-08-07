Kürt Siyasi Partilerinden BM NATO ve AB’ye Çağrı

Aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK)

Devrimci Demokratlar (DDKD), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), Kürdistan Komünist Partisi (KKP), Kürt Demokratlar Platformu (KDP), Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (TKDP)’inin bulunduğu 8 Kürt siyasi partisi, Türkiye’nin Suriye operasyon yapmayı tartıştığı bu günlerde, ortak bir açıklama yaptı.

Partiler adına konuşan HDP Milletvekili Saliha Aydeniz, Kürt sorununun güvenlik siyasetiyle çözülemeyeceğini söyledi.

Aydeniz, “Özellikle Türk Ordusunun 1980’lerden bu yana sürekli, “güvenlik nedeni ile” yaptığı sınır ötesi harekatların güvenlikle ilgilisi olmadığı gibi Kürt sorununu da ağırlaştırmıştır. Kürt sorunu Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana güvenlik siyasetiyle çözülmedi, çözülmez de” dedi.

Türkiye’nin derdinin sınır güvenliği olmadığını iddia eden Aydeniz, “Açıktır ki Türkiye’nin derdi “sınır güvenliği” ya da “güvenli bölge” değil. Derdi sınır güvenliği olsa “sınırda ortak devriye” önerisine “evet” derdi. Kaldı ki Türkiye’nin sınır güvenliği üyesi olduğu NATO’nun güvencesi altındadır yani öyle bir sorunu yoktur. Türkiye, Afrin-Kamışlo-Şengal...hattında kalıcı işgal hesapları yapıyor! Yapılanlar “askeri operasyon” değil işgaldir” diye konuştu.

Aydeniz, BM, NATO, AB ve AK’ye Türkiye ve İran’ın uyarılması çağrısı yaparak, şu taleplerde bulundu;

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