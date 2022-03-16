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Kurt zannedip tüfeği ateşledi! Sonrası korkunç

16.03.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. Hayvan sürüsü kurt saldırısına uğrayan çoban, tüfeğiyle kurt avına çıktı. Sürü sahibi de kurdu yakalamak için tüfeğiyle olay yerine geldi. İddiaya göre çoban Adem K., gece karanlığında kurt zannettiği sürü sahibini tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma ekipleri Adem K.’yi gözaltına aldı.

Kurt zannedip tüfeği ateşledi! Sonrası korkunç

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Akçabel köyünde ormanlık alanda bir çoban, kurt sandığı koyun sürüsü sahibini kazara vurarak öldürdü.

KURT ZANNEDİP TÜFEĞİNİ ATEŞLEDİ

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda hayvan sürüsünü otlatan çoban Adem K. (38), sabah saatlerinde bir koyununun kurt saldırısına uğraması telef olması üzerine koyun sürüsünü köye getirdi. Adem K., kurdu yakalamak için gece saatlerinde koyununun telef olduğu yere av tüfeğiyle giderek kurdu beklemeye başladı. Telef olan koyun sahibi Bekir Bilget (43) de, kurdu yakalamak için tüfeğini alarak olayın yaşandığı yere gitti. Bu sırada ses yapan Bekir Bilget’i gece karanlığında kurt sanan Adem K. tüfeği ateşledi.

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Kurdu vurduğunu sanan Adem K., olay yerine gidince koyunun sahibi Bekir Bilget’in cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bekir Bilget’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri Adem K.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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