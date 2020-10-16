Kürtaj: Brezilya'da 'imkansız seçimle' karşı karşıya kalan tecavüz kurbanları

Paloma, gizli bir kürtaj için yeterli parayı bir araya getirdiğinde, Brezilya'nın büyük kısmı koronavirüs salgını nedeniyle kepenk kapatmıştı.

27 yaşındaki kadın geçen yıl hâlâ yakın bir aile dostu olmaya devam eden, eski bir erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğramıştı. 2 çocuk annesi Paloma, memleketi Bahia'dan komşu Minas Gerais eyaletine işi için taşınmasından birkaç hafta sonra hamile olduğunu öğrendi.

Paloma "Ne yapacağımı bilemedim. Tek bildiğim bu çocuğu istemediğimdi" diye hatırlıyor.

Brezilya'nın kürtaj konusunda çok sıkı yasaları var. Kürtaja sadece tecavüz, annenin yaşamı tehlike altında olduğunda ya da fetüste anansefali varsa izin veriliyor. Anansefali beynin ve kafatasının bir kısmının gelişmesini engelleyen ve nadir görülen bir hastalık.

Yasal olarak kürtaja hakkı olsa da, Paloma'nın, hakları konusunda Brezilya'daki birçok kadın gibi kafası karışık.

Kadınları kürtajdan uzaklaştırmak için sık kullanılan bir taktik olan, yasal kürtaja erişim için tecavüzü polise bildirmek zorunda kalmaktan kaygılıydı. Tecavüzcüsünün tepkisinden korkuyordu.