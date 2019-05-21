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Kürtaj Hakkını Savunanlardan Amerika Genelinde Gösteriler

21.05.2019 21:49 | Son Güncelleme

Amerika’da kürtaja destek verenler ülke genelinde 50 eyalette gösteriler düzenledi

Kürtaj Hakkını Savunanlardan Amerika Genelinde Gösteriler

Amerika’da kürtaja destek verenler ülke genelinde 50 eyalette gösteriler düzenledi.

Gösterilerin adreslerinden biri de başkent Washington oldu.

Kürtaj hakını savunan gruplar Anayasa Mahkemesi önünde bir araya geldi.

Yüzlerce kişi kürtaj hakkına desteklerini göstermek için mahkeme binası önünde toplandı.

Kalabalık grup kürtaj hakkı lehine sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Gösteri çerçevesinde Demokrat Parti’den bazı başkan aday adayları konuşma da yaptı.

Göstericilerin burayı seçmesinin nedeni ise büyük ihtimalle konuyla ilgili son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek olması.

Cumhuriyetçi valilerin bulunduğu bazı eyaletlerde katı kürtaj karşıtı yasaların kabul edilmesi ülkenin son günlerdeki en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda.

Son dönemde Alabama, Kentucky, Ohio, Georgia ve Missisipi gibi eyaletlerde kürtajı yasaklayan yasalar çıkartıldı.

Florida, Illinois, Louisiana, Minnesota, South Carolina ve Tennessee’de de sert kürtaj yasaları yürürlükte.

Özellikle son olarak Alabama eyaletinde ensest ilişki ve cinsel saldırı gibi durumlarda bile kürtajın yasaklanması ülkede tartışmaları daha da alevlendirdi.

Bu eyaletlerdeki tartışmalı yasalar kürtajın yasaklanmasına karşı olanları da harekete geçirmiş durumda.

Birçok sivil toplum örgütü bir araya gelerek bugünkü gösterileri organize etti.

Anayasa Mahkemesi’nin 9 üyesi büyük ihtimalle konuyla ilgili kararı verecek.

Ülkedeki kürtaj karşıtı gruplar tartışmalı yasaların Anayasa Mahkemesi gündemine gelerek 1973 tarihli aynı mahkemenin kararını değiştirmesini umut ediyor.

1973 yılında Anayasa Mahkemesi ülke genelinde kürtajı hakkını tanıyan karar imza atmıştı.

Şimdi kürtaj kaşıtlarını umutlandıran ise mahkemede muhafazakar üyelerin 5’e 4’lük üstünlüğü.

Donald Trump göreve başlamasından bu yana Anayasa Mahkemesi’ne 2 muhafazakar üye atadı.

Muhafazakar üyelerin fazlalığı kürtaj karşıtlarının da umutlarının artmasına neden oldu.

Başkan Trump da tartışmalara katılmıştı. Trump, yaşama hakkını desteklediğini kaydetmiş bununla birlikte ensest ilişki, cinsel saldırı ve sağlık tehlikesi gibi durumlarda kürtajın yapılabileceğinin mesajını vermişti.

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