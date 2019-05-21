Kürtaj Hakkını Savunanlardan Amerika Genelinde Gösteriler

Amerika’da kürtaja destek verenler ülke genelinde 50 eyalette gösteriler düzenledi.

Gösterilerin adreslerinden biri de başkent Washington oldu.

Kürtaj hakını savunan gruplar Anayasa Mahkemesi önünde bir araya geldi.

Yüzlerce kişi kürtaj hakkına desteklerini göstermek için mahkeme binası önünde toplandı.

Kalabalık grup kürtaj hakkı lehine sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Gösteri çerçevesinde Demokrat Parti’den bazı başkan aday adayları konuşma da yaptı.

Göstericilerin burayı seçmesinin nedeni ise büyük ihtimalle konuyla ilgili son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek olması.

Cumhuriyetçi valilerin bulunduğu bazı eyaletlerde katı kürtaj karşıtı yasaların kabul edilmesi ülkenin son günlerdeki en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda.

Son dönemde Alabama, Kentucky, Ohio, Georgia ve Missisipi gibi eyaletlerde kürtajı yasaklayan yasalar çıkartıldı.

Florida, Illinois, Louisiana, Minnesota, South Carolina ve Tennessee’de de sert kürtaj yasaları yürürlükte.

Özellikle son olarak Alabama eyaletinde ensest ilişki ve cinsel saldırı gibi durumlarda bile kürtajın yasaklanması ülkede tartışmaları daha da alevlendirdi.