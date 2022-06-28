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Kürtaj Kararı California'da da Protesto Edildi

28.06.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Los Angeles’ta Cuma günü belediye binası önünde başlayan gösteriler, hafta sonu devam etti. Yüzlerce gösterici dövizler ve sloganlar eşliğinde Anayasa Mahkemesi’nin kararına tepki gösterdi. Barışçı başlayan protesto gösterileri, zaman zaman şiddet eylemlerine sahne oldu

Kürtaj Kararı California'da da Protesto Edildi

ABD Anayasa Mahkemesi’nin kürtajı yasallaştıran kararı kaldırmasının yankıları sürüyor.

Kararın, ABD'de 50 eyaletin yaklaşık yarısında kürtaj yasağı ilan edilmesine ya da kısıtlanmasına yol açması beklenirken, karar ülke genelinde protesto ediliyor.

Kürtaj hakkının yasal olduğu California’nın birçok kentinde de karar son birkaç gündür protesto ediliyor. Eyaletin en kalabalık şehirlerinden Los Angeles’ta Cuma günü kent merkezindeki belediye binası önünde başlayan gösteriler, hafta sonu boyunca devam etti. Yüzlerce gösterici, ‘Benim Bedenim Benim Kararım’, ‘Kürtaj İnsan Hakkıdır’ yazılı dövizler ve sloganlar eşliğinde Anayasa Mahkemesi’nin kararına tepki gösterdi.

Barışçı başlayan protesto gösterileri, cuma akşamı şiddet eylemlerine sahne oldu. Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmada bir polis memuru meşale ile yanarak yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan polis memurunun hastanedeki tedavisi sürerken, olayı gerçekleştiren 30 yaşındaki Michael Ortiz, polise mukavemet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla tutuklandı.

23 yaşındaki Juliana Bernado isimli göstericiyse polis copunu izinsiz almak ve polise mukavemet suçlamalarıyla tutuklandı.

Los Angeles Emniyet Müdürü Michel Moore, emniyet güçlerine yönelik saldırıları kınadı.

Hafta sonu boyunca Los Angeles’ın farklı noktalarında düzenlenen gösteriler barışçı devam etti. Çeşitli sivil toplum kuruluşları Pazar günleri farklı noktalarda bir araya gelerek kararı protesto etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Anayasa Mahkemesi’nin kararına California Valisi Gavin Newsom da tepki gösterdi.

Vali Newsom, “Eğer erkekler doğurabilseydi, bugün böyle bir kararı tartışıyor olmazdık” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Cuma günü kadınları, kürtaj sağlayıcıları ve doktorları yasal yaptırımlara karşı koruyan bir yasa tasarısı imzalayan Newsom, California’nın Amerika’daki tüm kadınlar için güvenli bölge olacağını ifade etti.

California ile beraber Demokratlar’ın yönetimindeki liberal eyaletlerden Oregon ve Washington ortak bildiri yayınlayarak kürtaj ve doğum kontrol yöntemleri dahil olmak üzere üreme sağlığı alanında hizmetlere erişimi savunma taahhüdünde bulundu.

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