Zor Dönemler: Kürtaj Ne Zamana Kadar Yapılır?

İnsan neslinin devamında büyük rol oynayan kadınlar hem çocuk doğurmak hem de bu çocukları yetiştirmek ile en kutsal göreve sahiptir. Bu yüzden çoğu kadın anne olmak ister. Fakat bazı kadınlar düşünce ve yaşam biçimi gereği çocuk sahibi olmak istemeyebilirler. Bazı durumlarda da hamile olan bir kadının bebeği karnında öldüğünde bu durum anneye zarar verebilir. Bazı cinsel istismar veya planlanmamış gebelikler de meydana gelebilir.

Kısaca bir kadının çocuk sahibi olmak istemesi veya istememesi kendi elindedir. Bu yüzden sorunlu veya istenmeyen gebeliklerin sonlandırılmak istenmesi yasal bir haktır. Ülkemizde kürtaj adı ile bilinen çocuk aldırma hangi şartlar altında ve kaç aya kadar yapılabilir? Kürtaj yaptırmanın cezai yaptırımı var mıdır? Muhakkak ki birçok kadın bu soruların cevaplarını merak ediyor.

Kürtaj diye tabir ettiğimiz durum; rahimde meydana gelen bir gebeliğin tahliye edilme işlemidir. Tıpta gebelik terminasyonu, gebelik sonlandırılması veya dilatasyon-küretaj adları ile anılır. İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması, engelli veya hastalık sahibi bir bebeğin alınması veya anneyi tehlikeye sokacak durumlar içerisindeki bir fetüsün rahimden çıkarılmak istenmesi gibi durumların tümünde kürtaj işlemi yapılır. Kürtaj aslında rahim içinde oluşan herhangi bir yapının temizlenme işlemidir. Bazen bu kese içerisinde ur, polip, miyom veya çeşitli yapılar da meydana gelebilir. Bu tür durumlarda da yapılan işlem bir çeşit kürtaj işlemidir.